Održane konsultacije u Vijeću sigurnosti UN: Ruski diplomata poručio da presuda Dodiku prijeti stabilnosti BiH

Pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.

Otpravnik poslova Rusije pri Ujedinjenim narodima, zamjenik ambasadora Dmitrij Poljanski, kazao je da je Rusija na zatvorenim konsultacijama upoznala članove Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o "prijetnjama po stabilnost" u Bosni i Hercegovini.

U obraćanju novinarima nakon zatvorenih konsultacija, rekao je da je Dodik "procesuiran" zbog odluka "nelegitimnog visokog predstavnika" Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

- On (visoki predstavnik u BiH) nije legitiman, jer nije odobren od strane Republike Srpske, kao što je trebalo biti, i također, on nije odobren od strane Vijeća sigurnosti UN-a - kazao je Poljanski.

Naveo je kako se radi o pitanju koje "ima određenu historiju" te dodao kako je Rusija ranije "upozorila" da bi akcije visokog predstavnika mogle "voditi zemlju potencijalno u probleme".

- To se događa upravo sada. Tako da je ova situacija, gdje je gospodin Dodik procesuiran, prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine, i mi smo odlučili da skrenemo pažnju članova Vijeća sigurnosti UN-a na ovaj veoma nesretan razvoj situacije - dodao je Poljanski.

Odluku o oduzimanju mandata predsjednika RS-a CIK je donio u skladu sa Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.

Dodik je odbacio odluku CIK-a i najavio referendum u RS-u o njegovom mandatu.