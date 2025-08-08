Naša stranka nakon hapšenja novinarke Miljanović-Zubac: Slučajevi poput ovog mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju slobodi medija

Novinarka iz Trebinja Nataša Miljanović Zubac privedena je nakon što je u Trebinju pretresena njena porodična kuća, a kao razlog iz sudskog naloga navodi se "odavanje tajnih podataka".

Tokom noći je prebačena u Sarajevo gdje bi danas trebalo da bude saslušana u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tim povodom reagovali su iz Naše stranke.

- Osnovni uslov za demokratizaciju društva i vladavinu prava je poštivanje međunarodnih pravnih standarda. U takvim društvima novinare ne hapse, ne pritvaraju. Slučajevi poput ovog mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju slobodi medija i demokratskim procesima u Bosni i Hercegovini.

Nataša Miljanović Zubac godinama je izložena ozbiljnim prijetnjama zato što se bavi istraživačkim novinarstvom, posebno temama organizovanog kriminala i Balkanske rute.

Sloboda medija temelj je demokratskog poretka i svaka represija prema novinarima šalje poruku zastrašivanja, ne samo prema pojedincima koji se bave istraživačkim novinarstvom, već i prema cijeloj javnosti koja ima pravo na istinite i pravovremene informacije - poručuju iz Naše stranke.