U TRŽNOM CENTRU NA ILIDŽI

Uhapšen muškarac koji je verbalno napao Milanka Kajganića, glavnog tužioca Tužilaštva BiH

Fena

E. T.

8.8.2025

Muškarac inicijala B. S., uhapšen je jučer zbog verbalnog napada na glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH) Milanka Kajganića. 

Kako javlja RTRS, muškarac inicijala B. S. uhapšen je nakon obraćanja povišenim tonom Kajganiću jučer u 13:00 sati u jednom tržnom centru na području općine Istočna Ilidža.

On se Kajganiću više puta obratio povišenim tonom riječima: "Šta je, tužioče".

Njega su, prema prvim informacijama, pripadnici MUP-a RS-a uhapsili jučer oko 16:00 sati.

O navedenom je obaviješten tužilac Tužilaštva BiH koji je navedeno djelo kvalifikovao kao krivično djelo "ugrožavanje sigurnosti".

O ovom slučaju se oglasilo i Tužilaštvo BiH.

- Postupajući po nalogu Tužilaštva BiH, pripadnici MUP-a RS lišili su slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. KZ-a RS, bivšeg zaposlenika Tužilaštva BiH kojem je nakon provedenog disciplinskog postupka prekinut radni odnos, a zbog prijetnji upućenih glavnom tužiocu Tužilaštva BiH, Milanku Kajganiću - navodi se u saopćenju.


# MILANKO KAJGANIĆ
# TUŽILAŠTVO BIH
