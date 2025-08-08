Uhapšen muškarac koji je verbalno napao Milanka Kajganića, glavnog tužioca Tužilaštva BiH

Muškarac inicijala B. S., uhapšen je jučer zbog verbalnog napada na glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH) Milanka Kajganića.

Kako javlja RTRS, muškarac inicijala B. S. uhapšen je nakon obraćanja povišenim tonom Kajganiću jučer u 13:00 sati u jednom tržnom centru na području općine Istočna Ilidža.

On se Kajganiću više puta obratio povišenim tonom riječima: "Šta je, tužioče".

Njega su, prema prvim informacijama, pripadnici MUP-a RS-a uhapsili jučer oko 16:00 sati.

O navedenom je obaviješten tužilac Tužilaštva BiH koji je navedeno djelo kvalifikovao kao krivično djelo "ugrožavanje sigurnosti".

O ovom slučaju se oglasilo i Tužilaštvo BiH.

- Postupajući po nalogu Tužilaštva BiH, pripadnici MUP-a RS lišili su slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. KZ-a RS, bivšeg zaposlenika Tužilaštva BiH kojem je nakon provedenog disciplinskog postupka prekinut radni odnos, a zbog prijetnji upućenih glavnom tužiocu Tužilaštva BiH, Milanku Kajganiću - navodi se u saopćenju.



