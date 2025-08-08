BH novinari osudili hapšenje Nataše Miljanović Zubac: "Ovo je nesrazmjerno demonstriranje sile prema novinarki i njenom pravu na slobodan, siguran i dostojanstven rad"

Udruženje BH Novinari se oglasilo nakon što je u Trebinju uhapšena novinarka RTRS-a Nataša Miljanović Zubac.

"Upravni odbor Udruženja BH Novinari i Linija za pomoć novinarima zahtijevaju hitno puštanje Nataše Miljanović Zubac iz prostorija Centralnog informativnog ureda Granične policije Bosne i Hercegovine (CIU) u Sarajevu, kao i saslušanje novinarke u prisustvu advokata u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine", navodi se u saopćenju.

Kako dalje kažu, prema informacijama do kojih su došli ova novinarka je tokom noći prebačena iz Trebinja u Sarajevo u pratnji policije i inspektora CIU, koji su prethodno obavili pretres u njenoj porodičnoj kući, te oduzeli predmete i uređaje kojima se služila tokom obavljanja novinarskih zadataka i kreiranja objava na društvenim mrežama.

"Upravni odbor BH Novinara, kao i novinarska zajednica BiH, užasnuti su činjenicom da su ovlaštene osobe Granične policije na osnovu odobrenja Tužilaštva BiH, usmeno zatražili i dobili odobrenje Suda BiH za pretres Nataše Miljanović Zubac, budući da je riječ o osobi koja je dobrovoljno i bez ikakve prisile, kao odgovorna novinarka i građanka, godinama dijelila informacije i dokumente o mogućem kriminalu u redovima policijskih struktura, uključujući i Graničnu policiju BiH", navode iz ovog udruženja.

Postupak pripadnika Granične policije i pravosudnih institucija iz Sarajeva su nazvali "brutalnim institucionalnim pritiskom i zastrašivanjem Nataše Miljanović Zubac i kršenjem prava na slobodu izražavanja."

"Ovo je nesrazmjerno demonstriranje sile prema novinarki i njenom pravu na slobodan, siguran i dostojanstven rad, bez obzira što krivično zakonodavstvo BiH ostavlja mogućnost saslušanja novinara/ki na okolnosti posjedovanja informacija o počinjenju krivičnih djela od strane trećih lica", istakli su.

Upravni odbor ovog udruženja, kako su naveli u ovom saopštenju, "s indignacijom odbacuje pokušaj kriminaliziranja novinarke Miljanović Zubac koja piše i izvještava javnost o kriminalu, umjesto da se hapse i procesuiraju počinitelji krivičnih djela."

"Javno upozoravamo i podsjećamo institucije uključene u ovaj slučaj da novinari i novinarke imaju pravo na zaštitu izvora informacija kao i odbijanje bilo kakve saradnje sa policijskim i pravosudnim institucijama koje svojim postupcima krše novinarska prava. Zbog svega navedenog, UO BH Novinara traži hitno puštanje Nataše Miljanović Zubac iz prostorija CIU Granične policije – ona će se odazvati na poziv Tužilaštva BiH i u prisustvu advokata Linije za pomoć novinarima dati izjavu u vrijeme koje odredi postupajući tužitelj", saopćili su.