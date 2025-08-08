Ramo Isak žestoko odgovorio Efendiću: "Nisi državnik, ti si lokalni političar, vrati se podvožnjaku u Buća Potok"

Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, uputio je žestoku poruku lideru Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelniku Općine Novi Grad Sarajevo, Semiru Efendiću, optuživši ga za nekompetentnost u pitanjima državne politike i svodeći njegov politički angažman isključivo na lokalni nivo.

Isak je u javnoj objavi poručio da Efendić nije učinio ništa značajno za državu Bosnu i Hercegovinu, te da njegovo komentarisanje državnih tema putem društvenih mreža ne odražava stvarne kompetencije.

- Semire Efendiću, ti si političar lokalnog kapaciteta. Za državu Bosnu i Hercegovinu nisi uradio ništa, a to što pišeš statuse ne čini te kompetentnim. Rasvjeta, podvožnjak i zelene površine su teme o kojima možeš govoriti. O državi – ne, jer nisi kompetentan, a bio si i dio sistema koji je svojim politikama radio na slabljenju države BiH," naveo je Isak.

On je podsjetio da je Efendić ranije bio dio Stranke demokratske akcije (SDA), koju je optužio za dugogodišnje urušavanje državnih institucija u saradnji sa SNSD-om.

"Želim vjerovati da ti se obrazi crvene ne zato što te zovu 'Rumenko', već jer osjećaš stid što si bio dio SDA – stranke koja je srušila Aprilski paket i time onemogućila da BiH dobije jednog predsjednika," poručio je ministar.

Isak je uputio i direktno poređenje sa gradonačelnikom Banje Luke, Draškom Stanivukovićem, rekavši da Efendić pokušava imitirati njegov politički stil.

"Od toliko političkih figura u BiH, ti si odlučio da glumiš Draška Stanivukovića iz našeg sokaka. Ono što je Stanivuković za SNSD – to si ti za SDA. Draška su SNSD-ovci fizički šamarali, a tebe su SDA-ovci politički ponižavali i nazivali lopovom i nestručnim. Ali to je tvoj izbor i tvoj obraz," izjavio je Isak.

Na kraju, Ramo Isak je poručio da se neće miješati u lokalna politička pitanja, ali da neće šutjeti kada, kako kaže, neko pokušava neosnovano zauzeti ulogu državnika.

Međutim, neću ti dozvoliti da glumiš državnika jer to nisi. U Buća Potok i bavi se podvožnjakom - zaključio je Isak.