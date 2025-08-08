Policijski komesar boravio u radnoj posjeti Policiji Istanbula

Policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević, na poziv Generalne direkcije za sigurnost Turske, boravio je sa saradnicima u radnoj posjeti Policiji Istanbula.

Na sastanku sa šefom Policije Istanbula, Selami Jidizom (Yildiz), razgovarano je o proširenju i jačanju postojeće saradnje između Uprave policije i Policije Istanbula, te je dogovorena aktivna saradnja u razmjeni operativnih iskustava i stručne obuke u borbi protiv organizovanog kriminala, te specijalističkih obuka, kazala je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.