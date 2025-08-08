Mulić tvrdi da je uklanjanje transparenata krivično djelo: Pozvao Mandića na sastanak

Transparenti koje je postavio vlasnik firme "Centrotrans-Transport robe" Hajrudin Mulić kod Narodnog pozorišta u Sarajevu uklonjeni su prije par dana, međutim, priča se tu ne završava.

S jedne strane, načelnik sarajevske općine Centar Srđan Mandić tvrdi kako je ovoj firmi oduzeta dozvola za upravljanje parkingom, dok Mulić navodi da to nije tačno i da je ugovor o koncesiji važeći te da je dodijeljen na 25-godišnji rok.

Saopćenjem za medije je pozvao Mandića da održe sastanak i pronađu zajedničko rješenje.

Otuđili imovinu

Mulić navodi da su uposlenici Općine Centar Sarajevo, uz pomoć komunalnih radnika i asistenciju policije, bespravno, nezakonito, bez ikakvog rješenja, bilo koje nadležne institucije, ili suda, otuđili i uklonili imovinu društva "Centrotrans-Transport robe" d.d. Sarajevo.

- S obzirom na to da načelnik Mandić misli da 'sto puta ponovljena laž postaje istina' želim istaći sljedeće - Mandić je, koristeći svoju načelničku poziciju, u medijskom prostoru svjesno i tendenciozno iznosio netačne informacije te na taj način doveo javnost u zabludu kada je riječ o lokalitetu predviđenom za izgradnju i korištenje Javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu - tvrdi Mulić.

Dodaje da se to posebno odnosi na postupke kojim je direktno putem uposlenika Općine Centar ovoj firmi nanio materijalnu štetu, činjenjem više krivičnih djela, a o čemu su obavješteni nadležni organi i institucije u Kantonu Sarajevo.

- Dalje, primjećujem da se u svojim medijskim obraćanjima načelnik Mandić nikako ne koristi imenom društva 'Centrotrans-Transport robe' d.d. Sarajevo, čiji sam direktor, a koje je u direktnom obligacionom odnosu s Kantonom Sarajevo, to jest sa Općinom Centar Sarajevo, nego se obraća meni, Hajrudinu Muliću i cjelokupnoj porodici Mulić. Takvim istupima u različitim medijima iz potpuno nejasnih razloga načelnik Mandić mene i moju porodicu naziva kriminalcima, prevarantima i drugim pogrdnim nazivima. Ovim javnim obraćanjem poručujem načelniku Mandiću da neću dalje dozvoliti da blati i time narušava ugled moje porodice, jer je dobro poznato koliki je doprinos porodica Mulić dala u odbrani i opstanku Bosne i Hercegovine. Isto tako svi dobro znamo ko je porodica Mandić ali smatram da to nije tema ove problematike, niti sam ja u svojim medijskim obraćanjima spominjao bilo kojeg člana porodice Mandić - navodi dalje.

Stava je kako bi Mandić trebao biti ponosan što su ga stanovnici općine Centar izabrali za načelnika pa bi se, smatra, treba dostojanstveno i sa poštovanjem odnositi prema svima, pa i njemu kao stanovniku općine Centar.

- Centrotrans-Transport robe d.d. Sarajevo je po predmetnom zaključenom Ugovoru o koncesiji za izgradnju i korištenje Javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu od 22. 10. 2010 godine koncesionar i stranka u postupku. Upoznajem građane da Općina Centar Sarajevo, kao izvršni organ, nije nadležna za vršenje bilo kakvih aktivnosti na navedenom lokalitetu, o čemu svjedoči Odluka iz 2013 godine kojom je Općinsko vijeće Općine Centar Sarajevo ovaj lokalitet davanjem naknadne saglasnosti, ustupilo na pravno raspolaganje Kantonu Sarajevo, koji je sa društvom 'Centrotrans-Transport robe' kao koncesionarom zaključilo Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje Javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu - kaže Mulić.

Spreman na sastanak

Dodaje da u skladu s tim, načelnik i općinske službe ne mogu mijenjati ranije donesene odluke Općinskog vijeća.

- Svojim postupcima Mandić je potvrdio legalitet i zakonitost posjeda društva 'Centrotrans –Transport robe' na predmetnom lokalitetu i svega prednje navedenog na način da je u aprilu 2024. godine predložio Općinskom vijeću da se dio lokacije ustupi na korištenje JU Centar za sport i rekreaciju. Općinsko vijeće, kao stvarno nadležni organ, odlučujući o podnesenom prijedlogu na svojoj redovnoj sjednici nije usvojilo predloženu Odluku. U nastavku provođenja samovlašća, načelnik Mandić je u decembru 2024 godine nastavio proceduru nezakonitog postupanja, te ponovo predložio Općinskom vijeću da dio predmetne lokacije ustupi na korištenje JU Centar za sport i rekreaciju ističe Mulić.

Kaže da je Mandić tada povukao svoj prijedlog sa dnevnog reda te ga ponovo aktualizirao na devetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, koja je održana 31. jula 2025. godine.

On je, nastavlja dalje Mulić, na dnevni red stavio prijedlog da se ranije data Odluka o davanju naknadne saglasnosti Kantonu Sarajevo iz 2013. godine stavi van snage.

- Međutim i taj prijedlog je povučen od strane načelnika, kao predlagača, zato što nije imao pozitivno mišljenje Statutarne komisije niti mišljenje Pravobranilaštva Općine Centar Sarajevo. Sa aspekta pravne situacije predmetnu odluku je nemoguće staviti van snage iz razloga brojnih provedenih pravnih radnji i sudskih procesa koji nisu pravomoćno okončani - kaže Mulić.

Stava je da je Mandić svjestan pravne snage i posljedica zaključenog Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu i ranije donesenih Odluka iz 2013. godine, kao i po predmetnim aktima stečenih prava društva "Centrotrans-Transport robe, ali da nije spreman da preuzme i obaveze koje iz njih proizilaze.

- Iz tih razloga isti pribjegava vršenju raznih krivičnih djela zloupotrebom svog položaja i prekoračenjem svojih ovlaštenja. To se posebno odnosi na situaciju gdje je svojom samovlasnom odlukom naredio službenicima Općine Centar uz pomoć komunalnih radnika i asistenciju policije otuđenje i uklanjanje imovine društva 'Centrotrans -Transport robe' sa predmetnog lokaliteta. Uz podstrekavanje načelnika (koje je takođe krivično djelo) isti su ovakvim postupanjem počinili krivično djelo teška krađa. Bez obzira na očigledno nezakonito preduzete radnje od strane načelnika, ističem da sam spreman održati sastanak, radi iznalaženja rješenja u vezi sa izgradnjom javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu. U ime privrednog društva, i lično moje ime izražavam izvinjenje svim građanima u Kantonu Sarajevo, te se nadam da me isti razumiju, jer ovim putem samo štitim svoja zakonska prava - zaključuje Mulić.