Savez općina i gradova u RS odbacilo presudu Dodiku: "Ovo je pokušaj da se delegitimizira volja naroda"

Na vanrednoj sjednici održanoj u Banja Luci, Savez općina i gradova Republike Srpske (RS) jednoglasno je usvojio deklaraciju kojom odbacuju pravosnažnu presudu Miloradu Dodiku i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku njegovog mandata na poziciji predsjednika entiteta RS.

U šest tačaka deklaracije, lokalne vlasti širom RS izražavaju protivljenje pravosudnim i političkim institucijama države BiH, nazivajući presudu "politički motivisanom" i pokušajem da se, kako tvrde, delegitimizira volja naroda.

1. Odbacujemo politički motivisanu presudu

Presuda Miloradu Dodiku, navodi se u dokumentu, ne predstavlja ni pravo ni pravdu, već politički pritisak s ciljem da se utiče na volju građana i potkopa legitimitet institucija Republike Srpske.

2. Suverenitet pripada narodu Republike Srpske

Prema stavu Saveza, isključivo građani RS imaju pravo da odlučuju ko ih predstavlja. Svako drugo odlučivanje smatra se "grubim kršenjem demokratskih načela".

3. Neprihvatljivo je da se odluke o predsjedniku RS donose van njenih institucija

Bez obzira na političke razlike, zaključuju da ne smije postojati nijedna sila, domaća ili strana, koja bi određivala ko će predstavljati RS – osim njenih građana, u skladu s entitetskim zakonodavstvom.

4. Podržavamo očuvanje institucionalnog integriteta RS

Pozvane su sve institucije u RS da ostanu dosljedne ustavnim okvirima i da omoguće kontinuirano obavljanje funkcije predsjednika RS, kako bi se očuvao institucionalni kontinuitet.

5. Skupština Saveza djeluje u skladu s voljom naroda RS

U svjetlu, kako tvrde, sve većih političkih pritisaka, lokalne zajednice poručuju da će ostati uz institucije RS i "volju naroda" kao jedini izvor vlasti i legitimiteta.

6. RS mora ostati demokratsko društvo koje poštuje volju naroda

Deklaracija zaključuje da presuda neće doprinijeti stabilnosti, ali može biti trenutak u kojem se potvrđuje "snaga i dostojanstvo Republike Srpske".

Deklaracija je upućena svim skupštinama gradova i općina u RS na razmatranje i usvajanje.

U međuvremenu, stranke Trojke upozorile su da bi eventualno raspisivanje referenduma o odlukama Suda BiH, kako je Dodik najavio, predstavljalo novo krivično djelo.