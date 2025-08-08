PREDSJEDNIK RS

Advokat Milorada Dodika zatražio od Ustavnog suda privremenu mjeru zabrane izvršenja presude

Nakon zaprimljenog zahtjeva, Sud će se očitati u narednom periodu, ali nije poznato koliko će to trajati

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

Dž. R.

8.8.2025

Pravni tim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dostavio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za privremenu mjeru zabrane izvršenja odluke Apelacionog vijeća.

Preciznije, Dodikov advokat traži "zamrzavanje" presude, po kojoj je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS-a, do konačne odluke Ustavnog suda BiH.

Nakon zaprimljenog zahtjeva, Sud će se očitati u narednom periodu, ali nije poznato koliko će to trajati.

Podsjećamo, Dodik je ranije odbio imenovati dvoje sudija iz RS-a kako bi se popunio sastav Ustavnog suda, što je kasnije koristio kao argument da njihove odluke "nisu ustavne."

Ipak, to ga nije spriječilo da se upravo ovoj instituciji obrati za pomoć nakon pravomoćne presude.

# USTAVNI SUD BIH
# MILORAD DODIK
