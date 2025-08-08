Advokatica Jovana Kisin Zagajac: "Novinarka Miljanović Zubac uhapšena jer je zabranjeno pričati"

Novinarka Nataša Miljanović Zubac sinoć je uhapšena, a osim nje, uhapšena je i inspektorica Granične policije Bosne i Hercegovine, a istragom je obuhvaćena i zaposlenica Centralnog istražnog ureda.

Saslušanje novinarke Miljanović Zubac trebalo bi se održati danas u Tužilaštvu BiH.

Advokatica Jovana Kisin Zagajac napisala je da je Miljanović Zubac uhapšena zbog novinarskog rada, tačnije "upornog istraživanja i objavljivanja kriminalnih radnji u raznim javnim službama u BiH".

- Pravni osnov Tužilaštvo BiH temelji na k.d. Odavanje tajnih podataka svjesno zanemarujući stav 9 u kojem je, između ostalog, propisano da nema krivičnog djela odavanja tajnih podataka ako neko objavi ili posreduje u objavljivanju tajnih podataka čiji je sadržaj suprotan ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, s ciljem da javnosti otkrije nepravilnosti vezane uz organizovanje, djelovanje ili vođenje službe....o čemu Nataša piše već godinama. Može vam se Natašin rad sviđati ili ne, ali suština je da ona godinama u javnosti iznosi jasne dokaze za postojanje ozbiljnih krivičnih djela na koje Tužilaštvo BiH nikada nije reagovalo, ali zato ekspresno reaguje protiv nje, jer znamo da u Bosni nije zabranjeno krasti ali je zabranjeno pričati o tome jel, i da o tačnosti i ozbiljnosti njenih tekstova dovoljno govore sve prethodne prijetnje koje je preživjela - navela je ona.

Smatra kako je žalosno jer država "uporno pokazuje da organi krivičnog progona ekspresno i efikasno funkcionišu kada treba progoniti novinare, aktiviste i druge koji upozoravaju na anomalije i kriminal, a kada treba goniti kriminal - nekako smo vječno u fazi 'formiranog predmeta' sa praznom prašnjavom fasciklom negdje na dnu ladice", ističe ona.