Sastanak zvaničnika zbog problema oko Metadonskog centra: Razmotrit će se izmještanje centra

U Kantonu Sarajevo održan je sastanak zvaničnika na kojem se razgovaralo o novoj lokaciji Metadonskog centra te je najavljeno njegovo izmještanje.

Sastanku su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministar zdravstva Enis Hasanović, ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, dopredsjedavajući Skupštine KS Vibor Handžić, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Rasema Okić i predstavnici građana Mjesne zajednice Višnjik.

Istaknuto je da su na sastanku razotreni svi prijedlozi i mogućnosti za trajno rješenje budućeg rada Metadonskog centra, uz poseban naglasak na sigurnost građana.

Na sastanku je zaključeno da će se nastaviti insistirati na pronalaženju sistemskog rješenja koje će, uz saradnju stručnih službi i nadležnih institucija, unaprijediti rad Metadonskog centra i doprinijeti višem nivou sigurnosti u zajednici.

Učesnici su istakli i važnost izbjegavanja stigmatizacije ove populacije, naglašavajući da je potrebno odgovorno informisanje javnosti kako bi se doprinijelo pronalaženju kvalitetnog rješenja.

Kako je najavljeno, u narednom periodu razmotrit će se mogućnosti izmještanja ovog centra u krug Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ili u prostor ustanove u Nahorevu, uz napomenu da je za ovakvu promjenu potrebno vrijeme i pažljiva priprema.

Do pronalaska konačnog rješenja, pozdravljene su učestalije policijske patrole na području MZ Višnjik, a dogovoreno je i da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, u saradnji s nadležnim službama, sačini sigurnosnu procjenu na području Općine Centar, s posebnim akcentom na prostor MZ Višnjik.