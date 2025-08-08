Alija Tabaković nakon prihvatanja zahtjeva Kluba Bošnjaka: Čini se da se pozitivne stvari dešavaju u Ustavnom sudu RS

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS prihvatilo je zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, kojim je predviđeno uvođenje rezervnog sastava policije.

Ustavni poredak

Prihvaćeni su i zahtjevi vezani za odluku o izboru predsjednika i članova Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS, te odluku o izboru predsjednika i članova Komisije za žalbe. Ove akte NSRS je izglasala na 15. redovnoj sjednici. Vijeće će meritorne odluke donijeti u narednih mjesec dana.

- Jasno je da je u posljednje vrijeme Ustavni sud RS prilično počeo raditi svoj posao. Do sada je ekspresno odbijan svaki naš veto, ali nakon onog na zakon o zaštiti ustavnog poretka entiteta, pa i ovog o zakonu o policiji, čini se da se neke pozitivne stvari dešavaju u Ustavnom sudu RS. Nadam se da će i odluka o poništenju zakona biti prihvaćena, kako bi se stalo s antiustavnim i antidržavnim djelovanjem Vlade i NSRS – kazao nam je predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda NSRS Alija Tabaković.

Podsjetimo, Klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo je postupak zbog uloge policije RS u agresiji na BiH, pa i u genocidu u Srebrenici.

Rezervni sastav

- Imamo strah i osjećamo nesigurnost kad je u pitanju rezervni sastav MUP-a RS, jer su dijelovi MUP-a presuđeni za genocid, a rezervni sastav nas podsjeća na 1992., kada je sve i krenulo u BiH. Ako bi Vlada i MUP RS popunili nedostajući broj Bošnjaka i nesrba u entitetskom MUP-u, onda ne bi ni bilo potrebe za rezervnim sastavom. Ako Vlada RS želi poslati pozitivnu poruku, neka ispoštuje član 97. Ustava RS, koji kaže da će se zapošljavanje vršiti po popisu iz 1991. Nedostaje bar 1.000 Bošnjaka i ti bi mogla biti zamjena za rezervni sastav, a onda bismo i mi počeli vraćati povjerenje u MUP RS – ističe Tabaković.

