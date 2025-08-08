Gradska uprava od bolnice u Zenici traži 171.000 KM kirije mjesečno

Vlada ZDK smatra neprihvatljivim zahtjev Gradske uprave Grada Zenica da se, na ime korištenja zemljišta i objekata u krugu Kantonalne bolnice, plati zakup u iznosu od 171.000 KM mjesečno. Takav ugovor stigao je 1. avgusta na adresu KB Zenica, potom je proslijeđen Upravnom odboru, Ministarstvu zdravstva u Vladi ZDK i Kantonalnom pravobranilaštvu.

Klauzula u ugovoru

- Ovo bi koštalo oko 2,5 miliona KM na godišnjem nivou. Smatram da bi ta sredstva bolje bilo uložiti u podizanje uslova za naše pacijente. U tom ugovoru imamo i klauzulu po kojoj unutar postojećih naših objekata ne možemo raditi bilo kakve građevinsko-zanatske radove, što bi onemogućilo planirane projekte – kazao nam je direktor KB Zenica Tarik Zulović.

Osim nove bolnice, planirana je i rekonstrukcija Onkološkog odjela, gradnja nove kotlovnice i plinovoda, te utopljavanje zgrade Internog odjela. Predmet spora je zemljište s objektima, koje bolnica koristi već decenijama, ali je njen vlasnik, nakon presude Vrhovnog suda FBiH iz decembra 2023., postao Grad Zenica. Odluka Ustavnog suda po apelaciji koja je upućena se očekuje.

- Ovakav ugovor je apsolutno neprihvatljiv i mi o njemu nećemo raspravljati. On ako smatra da treba da ide dalje, neka tuži bolnicu, naloži deložaciju pacijenata, jer je to sljedeći korak koji može napraviti – kazao nam je premijer ZDK Nezir Pivić, koji za ovakav način ugrožavanja investicija, pa i zdravlja građana, odgovornim smatra gradonačelnika Fuada Kasumovića.

Nakon 20 godina

Dodaje da je zemljište u posjedu Kantonalne bolnice od 50-ih godina prošlog stoljeća, te da su vlasništvo grada, prema presudi Vrhovnog suda, postali i u međuvremenu izgrađeni objekti. Uprkos “institutu dosjelosti”, prema kojem korisnik, nakon 20 godina, ako nema smetnji u posjedu, stiče pravo vlasništva, Pivić kaže da je Vlada ZDK spremna kupiti ovu imovinu. Načelno je pristajala na cijenu od oko 16 miliona KM, ali je realizacija izostala jer Pravobranilaštvo nije moglo dati saglasnost zbog nejasnoća oko načina određivanja cijene.

Više od 2 miliona za kiriju

- Onda dobijete ovakav ugovor, u kojem se traži više od dva miliona KM godišnje za kiriju. To bukvalno znači da se uzima od usluge pacijenata. U tom ugovoru je naznačeno da se ne smije ništa raditi u pogledu građevinskih radova i slično, pa iz toga proizlazi namjera gradonačelnika da on po svaku cijenu želi zakočiti vrlo važan projekt, ali zbog reakcije javnosti vrlo često pronalazi druge argumente zašto ovo radi – ističe Pivić.

Odgovore smo zatražili i od Gradske uprave i gradonačelnika Fuada Kasumovića, ali ih do zaključenja ovog broja nismo dobili.