Vulić: Rusija nije jedina podržala RS, Šmita odbili i Kina, Brazil i Mozambik

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić (SNSD) osvrnula se na nedavne konsultacije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o presudi predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Vulićeva je izjavila da je izneseno više neistina o tome kakvu je podršku Dodik imao na sjednici, posebno se osvrnuvši na komentare ambasadora BiH u UN-u Zlatka Lagumdžije.

- Istina je da je Ruska Federacija jasno i dosljedno stala uz Republiku Srpsku, ali nije bila usamljena - kazala je ona.

Prema njenim riječima, uz Rusiju su stali i Kina, Brazil i Mozambik, jer, kako navodi, nisu podržali "napade na legalno izabrane institucije RS-a" niti su priznali legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Uloga OHR-a

Vulić tvrdi da sve veći broj zemalja članica Ujedinjenih nacija preispituje ulogu OHR-a, iako nije precizirala o kojim se državama radi.

- Sve veći broj članica UN-a postavlja ozbiljna pitanja o ulozi OHR-a i njegovoj suštinskoj štetnosti po demokratski razvoj BiH - izjavila je.

Dodala je i da se u UN krugovima navodno sve više uočava pritisak na srpski narod.

- U UN krugovima je sve jasnije da se iz BiH sprovodi perfidan i sistemski pritisak na srpski narod i hrišćanske vrijednosti - rekla je.

"Ozbiljne namjere"

Vulić smatra da postoje ozbiljne namjere da se ugasi identitet Republike Srpske.

- Gašenje identiteta Republike Srpske nije teorija, već plan koji se pokušava provesti mimo volje naroda i ustavnog poretka - naglasila je.

Na kraju se osvrnula na izjave Zlatka Lagumdžije o zatvorenim konsultacijama u UN-u, rekavši da mu ne vjeruje.

- O zatvorenoj sjednici je komentar dao predstavnik Misije Ruske Federacije i naravno da vjerujem njemu, ne komentarima dijela Federacije BiH, ne Lagumdžiji koji je poznat po tome da dio izmisli, dio čuje na hodniku, a dio plasira preko hodnika - zaključila je Sanja Vulić.