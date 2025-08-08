Najavljene disciplinske mjere protiv dvije uposlenice GP zbog curenja povjerljivih podataka koji su razotkrili nezakonitosti

Granična policija Bosne i Hercegovine oglasila se povodom privođenja dvije uposlenice ove institucije zbog sumnje na odavanje tajnih podataka, a koji su navodno povezani s javnim razotkrivanjem nezakonitosti unutar pravosudnih i policijskih agencija. Protiv osumnjičenih najavljen je pokretanje disciplinskog postupka.

Rezultati istrage

Radi se o službenicama S. K. i A. M. koje su, prema rezultatima istrage, osumnjičene da su nezakonito fotografisale i prosljeđivale interne dokumente Granične policije BiH. Ti dokumenti su, navodno, procurili u javnost i ukazuju na nezakonito djelovanje pojedinih uposlenika u pravosuđu i policiji.

U cijeli slučaj uključena je i novinarka iz Trebinja Nataša Miljanović Zubac, koja je također privedena, ali je kasnije puštena nakon ispitivanja u Tužilaštvu BiH. Sumnjiči se da je objavljivala navedene informacije, iako je njen posao, kako navodi, upravo razotkrivanje kriminala u institucijama.

Nakon puštanja na slobodu, Miljanović Zubac izjavila je: "Ovo me neće spriječiti, uhapšena sam kao najteži kriminalac."

Granična policija BiH se konkretno oglasila o postupanju prema dvije svoje uposlenice, ističući da su aktivnosti provedene pod nadzorom Tužilaštva BiH i na osnovu naredbi Suda BiH, s ciljem dokumentovanja osnova sumnje za krivično djelo „Odavanje tajnih podataka“ iz člana 164. Krivičnog zakona BiH.

- Aktivnosti su se provodile prema dvije osobe zaposlene u Graničnoj policiji BiH – jedna kao policijski službenik, a druga kao administrativni radnik – zbog sumnje da su nezakonito fotografisale i dalje slale službene dokumente, što je dokumentovano prikupljenim dokazima i potkrijepljeno izjavama osumnjičenih - navodi se iz ove institucije.

Najavljenje disciplinske mjere

Također su izvršeni pretresi na nekoliko lokacija, uključujući i službene prostorije Granične policije BiH.

- Na osnovu naredbi Suda BiH, obavljeni su pretresi osoba, njihovih stambenih objekata i prostorija Granične policije BiH, prilikom čega su privremeno oduzeti predmeti koji će se koristiti kao dokaz u daljnjem toku postupka - naveli su iz GP BiH.

Nakon okončanih radnji, osumnjičene su predate Tužilaštvu BiH na daljnje postupanje.

Na kraju se ističe da će, paralelno sa krivičnom istragom, Granična policija BiH provesti i unutrašnju proceduru utvrđivanja disciplinske odgovornosti svih zaposlenih za koje postoje osnovi sumnje da su učestvovali u ovom krivičnom djelu.