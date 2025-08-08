Roditelji djece s poteškoćama osudili susret Duške Jurišić s Hasanovićem: "Pokušaj popravljanja ličnog imidža na štetu naše djece"

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju ogorčeno su reagirali na nedavni sastanak zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duške Jurišić s direktorom JP "Olimpijski bazen Otoka" Avdijom Hasanovićem, na koji roditelji nisu bili pozvani niti su o njemu bili informisani.

Nakon mjeseci borbe, protesta, otvorenih pisama i obraćanja javnosti, ovakav pristup doživljavaju kao poniženje i potvrdu svoje nevidljivosti.

- Posebno je uvredljivo što se taj susret u javnosti predstavlja kao korak ka "inkluziji", iako uključuje osobu za koju je Komisija za ljudska prava i slobode Grada Sarajeva utvrdila diskriminaciju i povredu temeljnih prava djece s poteškoćama u razvoju. To nije inkluzija – to je pokušaj popravljanja ličnog imidža na štetu naše djece - naveli su roditelji.

Jednostrani zaključci

Dodaju da je institucija Ombudsmena BiH, umjesto da zaštiti najranjivije, u predmetu zabrane individualnih treninga postupila birokratski i jednostrano.

- Zaključke su donijeli isključivo na osnovu izjašnjenja JP "Olimpijski bazen Otoka", bez saslušanja roditelja čija su djeca direktno pogođena. Ignorisana su naša svjedočenja, dostavljeni dokazi i interni akti bazena koji onemogućavaju individualni rad osim s trenerima zaposlenim u JP – bez ikakve alternative - ističu oni.

Ispunjavanje forme

Navode da takav pristup nije zaštita ljudskih prava, već puko administrativno ispunjavanje forme, bez suštine.

- Na isti način postupila je i zamjenica ministra Duška Jurišić. Njene izjave i zauzimanje strana posebno su opasni jer normalizuju ideju da se o inkluziji može govoriti bez onih koji su svakodnevno isključeni. Dovođenje u pitanje opravdanosti naših protesta izjavama poput: "Podsjećam da su zahtjevi roditelja bili od omogućavanja treninga djece s trenerima po njihovom izboru do ostavke direktora bazena" i "Protesti su, bez obzira na opravdanost povoda, bili poticaj" – predstavlja direktno omalovažavanje naše borbe - naglasili su roditelji.

Politički performans

Pitali su i: "Ko daje pravo zamjenici ministra da osporava opravdanost protesta roditelja koji se bore za osnovna prava svoje djece?“

- Ako predstavnica Ministarstva za ljudska prava – institucije plaćene da štiti interese svih građana – održava sastanak s upravom protiv koje roditelji podnose žalbe, bez njihovog prisustva, to nije dijalog. To je politički performans. Gospođa Jurišić nije stala u zaštitu djece čija su prava ugrožena, nije javno osudila diskriminaciju i nije otvorila prostor za razgovor s roditeljima. Takvo djelovanje ne doprinosi inkluziji – ono je iznevjerava. Zato tražimo zvanično očitovanje Ministarstva za ljudska prava BiH. Ne pristajemo na manipulaciju pojmom inkluzije dok se djeca s invaliditetom guraju u stranu. Očekujemo sistemska rješenja, a ne privremene mjere koje se primjenjuju tek kada roditelji podignu glas - navode u saopćenju.

Borba za vrijednosti

Podsjetili su da su prava djece jasno definirana zakonima BiH i Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom: pravo na rehabilitaciju, inkluziju i ravnopravan život, te da se u praksi ta prava svakodnevno i sistematski krše – bez ikakve odgovornosti.

- Borimo se da naša djeca ne budu tretirana kao teret. Društvo koje ne stoji uz svoju najranjiviju djecu – nije društvo, nego sistem nepravde. Kao i u aprilu ove godine, kada su naša djeca na stresan i ponižavajući način udaljena s bazena, i sada zahtijevamo odgovornost onih koji su prekršili njihova prava. Ovo nije borba protiv jednog bazena, jednog direktora ili jedne loše odluke. Ovo je borba za vrijednosti: pravo na pristup, poštovanje i vidljivost - zaključili su iz Neformalne grupe građana „Srcem za posebne“.