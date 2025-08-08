Ovog ljeta manji interes nego inače: Opala posjeta zbog manjka Arapa

Prirodna zaštićena područja Kantona Sarajevo privlače veliki broj turista i posjetilaca iz cijelog svijeta. Trebević, Vrelo Bosne, Bijambare, Skakavac i Bentbaša nude izvrsne uslove za cjelodnevni boravak u prirodi te su idealni za planinarenje, biciklizam, trčanje ili jednostavne šetnje kroz prelijepi i jedinstveni ambijent.

Na pitanja „Dnevnog Avaza“ o turističkoj posjeti ove godine odgovorio je direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, Asad Jelešković.

Milionski broj

- Proteklih godina bilježimo konstantan rast posjeta. Sigurno možemo govoriti o milionskom broju posjeta u toku jedne godine. Međutim, kada govorimo o ovoj godini, broj posjetitelja neznatno je manji u odnosu na isti period prošle godine. Razlog tome leži u činjenici da je broj turista koji se vode kao stranci, a posebno posjetitelji s Bliskog istoka i arapskih zemalja znatno manji nego što je to bilo proteklih godina - izjavio je direktor Asad Jelešković.

Podaci i projekti

Prema podacima Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, za prvih sedam mjeseci ove godine Vrelo Bosne posjetilo je 191.960 turista i gostiju, dok su godinu ranije evidentirana 216.572 posjetioca. Od tog broja 67 posto posjetilaca bili su strani turisti. Ove godine Bijambare su zabilježile 42.933 posjete, dok je godinu ranije taj broj iznosio 42.674, pri čemu su oko 22 posto posjetilaca činili turisti.