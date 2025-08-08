Miljan Kovač: "A da se narod na referendumu izjasni treba li kumu dati 100 miliona za zgradu?"

Ugledni banjalučki novinar i politički analitičar Miljan Kovač prokomentarisao je najavu novog referenduma Milorada Dodika, za koji predsjednik Republike Srpske ni ovaj put nema širu podršku javnosti.

Referendumsku inicijativu Kovač je prokomentarisao s dozom ironije: "A da se narod na referendumu izjasni treba li kumu dati 100 miliona za zgradu?"

Ovom izjavom osvrnuo se na odluku Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kojom rukovodi kadar SNSD-a Zoran Tegeltija, a koja se odnosi na kupovinu dvije zgrade u Banjoj Luci za ukupno 98,57 miliona KM.

Zgrade prodaje firma “Grand Trade” d.o.o. Banja Luka, u vlasništvu Mileta Radišića, kuma Milorada Dodika. Time je još jedna višemilionska javna nabavka završila u krugu bliskih ljudi vrha vlasti u RS-u.

UIOBiH je 1. aprila 2025. raspisala tender za kupovinu dva objekta – jednog za potrebe Glavne kancelarije, drugog za Regionalni centar Banja Luka. Iako je postupak bio otvoren, do roka 9. juna 2025. stigla je samo jedna ponuda – tačno sat prije zatvaranja – i to od firme “Grand Trade”, čiji se objekat nalazi odmah pored njihove poslovne adrese.

Kao što je poznato, ova transakcija nije bila moguća bez direktnog i jedinog bosnjačkog glasa na sjednici Vijeća ministara, koji je dao lažni Dodikov kritičar Elmedin Konaković.