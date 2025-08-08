OSCE upozorava: Pokušaj sprječavanja prijevremenih izbora predstavlja kršenje vladavine prava

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ističe da su odluke Centralne izborne komisije BiH obavezujuće za sve i da bi svaki pokušaj opstrukcije budućih prijevremenih izbora predstavljao direktno kršenje vladavine prava i demokratskih principa.

Iz OSCE-a podsjećaju da su odluke CIK-a, koji je glavno tijelo odgovorno za provođenje izbora, definisane odredbama Izbornog zakona BiH i da su obavezujuće za sve učesnike u izbornom procesu.

U izjavi za Fenu navode kako su ove odluke podložne pritužbama i žalbama, u skladu sa Izbornim zakonom, dok su nadležne pravosudne institucije zadužene za njihovo procesuiranje u propisanim rokovima.

Misija OSCE-a poziva izborne zvaničnike na svim nivoima da svoje dužnosti obavljaju "nezavisno i bez političkog uplitanja".

- Također, pozivamo sve političke zvaničnike da poštuju odluke CIK-a BiH i relevantnih pravosudnih institucija - poručuju iz OSCE-a.

Na pitanje o mogućoj destabilizaciji sigurnosne i političke situacije u BiH zbog opstrukcija na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, iz OSCE-a jasno ističu da bi "svaki pokušaj sprječavanja održavanja prijevremenih izbora bio direktno kršenje vladavine prava i demokratskih principa".

Poručuju da će Misija OSCE-a u BiH, u okviru svog mandata, nastaviti pratiti izborne aktivnosti i pružati podršku izbornoj administraciji radi jačanja integriteta izbornog procesa.