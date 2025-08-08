Sindikat SIPA-e najavio krivične prijave zbog neusvajanja budžeta

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) pozvao je sindikate na nivou Bosne i Hercegovine da zajednički podnesu krivičnu prijavu protiv nadležnih u institucijama BiH zbog štete koju su zaposleni pretrpjeli neusvajanjem budžeta. Iz Sindikata podsjećaju da su ranije najavili prijave protiv nadležnih u postupku donošenja budžeta institucija BiH za 2025. godinu - ministra finansija i trezora, predsjedavajuće Vijeća ministara i članova Predsjedništva BiH, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo nesavjestan rad u službi.

- Nesavjesno postupanje pomenutih proizilazi iz nepoštivanja odredbi Zakona o finansiranju institucija BiH kojim je jasno propisan budžetski kalendar, odnosno aktivnosti koje je u određenim rokovima potrebno poduzeti kako bi budžet pravovremeno bio usvojen, a što oni nisu učinili, čime su pričinili štetu svim zaposlenim u institucijama u vidu razlike u iznosu plate u bruto i neto iznosu – navode iz Sindikata SIPA-e.

Kolege iz ostalih sindikata pozivaju da krivičnu prijavu podnesu zajedno, najkasnije do 25. avgusta, a ako budžet do tada ne bude usvojen, Sindikat SIPA će to svakako uraditi najkasnije početkom septembra.