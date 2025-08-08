EUFOR-ovi vojnici pomogli starijem muškarcu nakon pada s bicikla

Vojnici EUFOR-a iz Turske i Sjeverne Makedonije pritekli su u pomoć starijem muškarcu koji je pao s bicikla tokom njihove pješačke patrole ulicama Sarajeva.

Incident se dogodio nedavno, a riječ je o muškarcu u sedamdesetim godinama, ratnom veteranu, koji se teško kretao i imao vidljive bolove. Zahvaljujući jezičkim vještinama jednog od vojnika iz Sjeverne Makedonije, brzo je uspostavljena komunikacija i doznalo se da već nekoliko dana trpi bolove u kuku te da pati od vrtoglavice. U trenutku nezgode pokušavao je doći do pošte.