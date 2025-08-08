EUFOR-ovi vojnici pomogli starijem muškarcu nakon pada s bicikla

Vojnici EUFOR-a iz Turske i Sjeverne Makedonije pritekli su u pomoć starijem muškarcu koji je pao s bicikla tokom njihove pješačke patrole

M. Až.

8.8.2025

Vojnici EUFOR-a iz Turske i Sjeverne Makedonije pritekli su u pomoć starijem muškarcu koji je pao s bicikla tokom njihove pješačke patrole ulicama Sarajeva.

Incident se dogodio nedavno, a riječ je o muškarcu u sedamdesetim godinama, ratnom veteranu, koji se teško kretao i imao vidljive bolove. Zahvaljujući jezičkim vještinama jednog od vojnika iz Sjeverne Makedonije, brzo je uspostavljena komunikacija i doznalo se da već nekoliko dana trpi bolove u kuku te da pati od vrtoglavice. U trenutku nezgode pokušavao je doći do pošte.

Pripadnici EUFOR-a nisu oklijevali – uz podršku okupljenih građana, pozvali su hitnu pomoć, a do njenog dolaska ostali su uz muškarca, pružili mu vodu i pratili njegovo stanje. Nakon što su se uvjerili da je bezbjedno prevezen u bolnicu, nastavili su s redovnim zadacima.

Mi smo uvijek uz građane Bosne i Hercegovine - poručili su iz EUFOR-a, ističući da su saosjećanje i solidarnost sastavni dio njihove misije u zemlji.

# EUFOR
# SARAJEVO
# BIH
