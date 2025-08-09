Stanje na putevima: Velike kolone vozila na izlazu iz BiH

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama.

Također, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).