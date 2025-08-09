Kantonalno vijeće SBiH KS: 400 miliona KM budžetskog deficita, traže ostavku

Kantonalno vijeće Stranke za BiH Sarajevo poziva Vladu KS da podnesu kolektivnu ostavku, obzirom na svu destrukciju koju provode nad budžetom Kantona Sarajevo.

Kontinuirano smo upozoravali da ova Vlada KS u kontinuitetu proizvodi deficit u budžetu i taj akumulirani deficit će dostići cca 400 miliona KM zaključno sa 31.12.2025. godine.

Da pojasnimo, ostvareni prihodi od januara do 28. jula 2025. godine iznose 737,9 miliona KM. Prema ovim ostvarenim prihodima za prvih 7 mjeseci ostvarenje budžetskih prihoda na kraju 2025. godine iznosit će cca 1.150.000.000 KM. Ukupni planirani rashodi u budzetu KS za 2025. godinu iznose 1.880.000.000 KM. Razlika iznosi preko 700 miliona KM - naveli su.

Važno znati je to da samo tri budžetske pozicije u rashodima čine 1,0 milijardu KM (plaće i troškovi naknada zaposlenih, doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge).

Prema podacima o prilivima u budžet i rashodima koji će biti ostvareni, procjenjeni deficit za 2025. godinu iznosit će do 250 miliona KM. Kada ovom iznosu dodamo ostvareni deficit zaključno sa 31.12.2024. godine u visini od 170 miliona KM dobit ćemo akumulirani iznos od cca 400 miliona KM budžetskog deficita sa 31.12.2025. godine.

Postavlja se pitanje šta još treba da se desi da Vlada KS shvati da vodi budžet KS u ambis i da čini teško popravljivu štetu svim budžetskim korisnicima i građanima KS. Treba napomenuti da je budžet KS zaključno sa 2022. godine bio u suficitu.

Istovremeno, Vlada KS dovela je budžet KS do maksimalnog zakonskog kreditnog zaduženja, a ujedno, pokrenula je i javni poziv za kreditno zaduženje od 90 miliona KM za pokriće budžetskog deficita. Kanton Sarajevo je zadužen više od svih ostalih kantona zbirno.

Na kraju, jos jednom pozivamo Vladu Kantona Sarajevo, sa Premijerom Ukom na čelu, da se dostojanstveno povuku sa pozicija, jer nastavak destruktivnog upravljanja Vladom KS dovest će kanton i sve njegove korisnike u bezizlaznu situaciju.

Trenutna situacija zahtjeva vladu eksperata koja bi povela Kanton Sarajevo u finansijsku konsolidaciju, zajedno sa intervencijama u poslovanju javnih komunalnih preduzeća.