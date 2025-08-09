Za šest mjeseci u BiH 2,8 posto više turista: Najviše ih došlo iz ovih država

U Bosni i Hercegovini je za šest mjeseci 2025. godine zabilježeno 855.727 turističkih posjeta, što predstavlja rast od 2,8 posto u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Fena.
Domaći turisti u tom periodu ostvarili 261.168 dolazaka, što je pad od 1,4 posto, dok su strani turisti zabilježili 594.559 dolazaka, odnosno 4,7 posto više nego u prvih šest mjeseci 2024. godine. Ukupno je ostvareno 1.785.535 noćenja, što je povećanje od 3,4 posto u odnosu na prošlu godinu. Domaći gosti ostvarili su 546.324 noćenja (rast od 1,4 posto), a strani 1.239.211 noćenja (rast od 4,3 posto).
Strani gosti
Među stranim gostima, u periodu januar- juni ove godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (17,9 posto), Srbije (12,8 posto), Turske (9,8 posto), Slovenije (6,7 posto), Kine (4,3 posto), Njemačke (4,1 posto) i Sjedinjenih Američkih Država (3,2 posto), a zajedno čine 58,8 posto ukupnog broja stranih noćenja.
Po prosječnoj dužini boravka, prednjače turisti iz Egipta i Irske s prosjekom od 3,7 noći, zatim iz Katara i Islanda sa po 3,5, Kuvajta sa 3,4, Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po 3,1 noć.
Podaci pokazuju da je najveći broj noćenja ostvaren u hotelima i sličnom smještaju – čak 94 posto ukupnog broja, dok odmarališta i slični objekti za kraći odmor učestvuju sa 2,8 posto, kampovi sa 0,7 posto, a ostali smještaj s 2,4 posto.
Kada je riječ o kretanjima po pojedinim tržištima, značajan rast noćenja zabilježili su turisti iz Kine (41,2 posto), Švedske (55 posto), Islanda (170 posto), Izraela (68,6 posto), Norveške (41,6 posto), te Latvije (130,8 posto).
Prosjek boravka
S druge strane, pad je zabilježen iz Saudijske Arabije (–43 posto), Južne Koreje (–38 posto), Brazila (–12 posto) i Irana (–64,3 posto), podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prosječno zadržavanje turista u BiH iznosilo je 2,1 noć, pri čemu su domaći i strani gosti imali isti prosjek boravka. Ovi podaci odnose se na komercijalne smještajne kapacitete, a prikupljeni su redovnim mjesečnim istraživanjem Agencije za statistiku BiH na osnovu evidencija iz knjiga gostiju i prijava smještaja.