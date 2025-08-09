Sanja Vulić tvrdi: Konaković je zakasnio, džaba “obija pragove” u desku Stejt departmenta

Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, izjavila je da pismo, koje je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković uputio ministrima zemalja Kvinte, kako ona tvrdi, nije stav BiH, već lični istup uzurpacijom funkcije koje, kako je rekla, nije dostojan.

Vulić je istakla da je Konakovićeva zamjena teza, kojom pokušava privući pažnju, skandalozna čak i za njega.

-Tvrdnja da je Rusija uzrok stanja u BiH, a ne nelegitimni stranac koji krši ustavni poredak, predstavlja svjesno skretanje teme sa suštine – rekla je Vulićeva.

Ona je rekla da je jasno da pismom nastoji zasjeniti raspravu o BiH na Savjetu bezbjednosti UN, gdje je, kaže, nedvosmisleno utvrđeno ko je izazivač krize i kakve su posljedice njegovog djelovanja.

Vulić je istakla da su Rusija, Kina i “nova Amerika u kojoj je pod vodstvom Donalda Trampa započelo zlatno doba”, prijatelji Republike Srpske!?

– Džaba Dino “obija pragove” u desku Stejt departmenta koji pokriva i BiH, gdje još uvijek ima, ali ne zadugo, poneki Marfijev pripravnik. Pismo je zakasnilo. Marko Đurić je prije nekoliko dana imao sastanak sa Rubiom. To je, znaš, ono mjesto gdje ti nisi bio, niti ćeš biti. Malo iznad deska na kojem si nekad davno bio – poručila je Vulićeva Konakoviću.

Vulić je upozorila da kršenje Ustava BiH i raspakivanje Dejtonskog sporazuma predstavlja namjerno narušavanje mira i stabilnosti u BiH.

– Јasno je da Kristijan Šmit pokušava uništiti ustavni poredak i razvlastiti BiH. Pitanje je samo dokle ćete živjeti u iluziji da unitarna BiH može postojati – kaže Vulić, prenosi RTRS.