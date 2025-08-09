Ministarstvo za ljudska prava BiH se ogradilo od postupka zamjenice ministra Duške Jurišić: "Sastanak zamjenice s upravom bazena nije bio služben"

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine saopćilo je da sastanak zamjenice ministra Duške Jurišić s upravom JP „Olimpijski bazen Otoka“ nije bio dio službenih aktivnosti Ministarstva, te da roditelji djece s poteškoćama u razvoju nisu bili pozvani niti informirani o njegovom održavanju, prenosi Fena.

Reagirajući na saopćenje neformalne grupe građana “Srcem za posebne”, Ministarstvo je istaknulo da ovakav pristup nije u skladu s principima transparentnosti i inkluzije, te naglasilo da se ograđuje od svih pojedinačnih istupa zamjenice ministra koji nisu rezultat zvaničnih stavova i odluka Ministarstva.

- Ministarstvo ne dovodi u pitanje opravdanost protesta roditelja. Njihovi zahtjevi su legitimni i proizilaze iz opravdanog nezadovoljstva dosadašnjim postupanjem koje je ostavilo posljedice po djecu - navodi se u saopćenju.

Iz Ministarstva poručuju da pitanje individualnih treninga za djecu s poteškoćama zahtijeva sistemsko rješenje zasnovano na stručnim mišljenjima i interesima djece, te najavljuju iniciranje sastanka sa svim relevantnim stranama, uključujući predstavnike roditelja, upravu bazena, nadležna kantonalna tijela i Ombudsmena BiH.

Također će zatražiti zvanično mišljenje Ombudsmena o zabrani individualnih treninga, jer, kako ističu, dijalog i uključivanje roditelja moraju biti temelj svake odluke koja se tiče djece.

– Ministarstvo neće tolerisati manipulaciju pojmom inkluzije. Inkluzija nije medijska slika, već svakodnevna praksa poštivanja, razumijevanja i podrške – saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Neformalna grupa građana "Srcem za posebne" ranije je reagirala povodom sastanka zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duške Jurišić s direktorom JP "Olimpijski bazen Otoka" Avdijom Hasanovićem, održanog bez prisustva roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Roditelji duže vrijeme izražavaju nezadovoljstvo odlukom uprave bazena o zabrani individualnih treninga za djecu s teškoćama, tvrdeći da je takva odluka diskriminatorna i štetna za djecu. Održali su i proteste tražeći da se odluka povuče i omogući nastavak individualnih treninga uz stručni nadzor. Uprava bazena i ranije je navodila da se zalaže za inkluzivni pristup, ali su roditelji tvrdili da takva praksa u stvarnosti izostaje.