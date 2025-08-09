Vrijeme opasno po zdravlje: Domovi zdravlja upozoravaju građane BiH

U Bosni i Hercegovini današnje temperature zraka kreću se između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu dostići i do 38 °C. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno.

Za portal „Avaz“ oglasili su se i iz Domova zdravlja Kantona Sarajevo, uputivši upozorenje građanima da budu oprezni zbog visokih temperatura.

- Izbjegavajte izlazak između 12 i 17 sati. Kretanje treba svesti na minimum, a ishrana neka bude lagana i raspoređena u češće, manje obroke. Treba izbjegavati prejedanje i tešku hranu. Kada je riječ o tekućinama, voda i čajevi su najbolji izbor, dok se gazirana pića ne preporučuju. Tekućina je prioritet broj jedan - poručuju ljekari.

Ljekari posebno upozoravaju hronične bolesnike, kojima preporučuju da kretanje svedu na minimum. Savjetuju laganu prehranu, bez teške, pržene hrane. Preporučuje se konzumacija voća i povrća, uz poseban naglasak na adekvatnu hidrataciju organizma.