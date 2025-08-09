Zijada Vuković – Pamuković, tetka brutalno ubijene Nizame Hećimović: "Šta sam mogla uraditi, kada mi policija kaže "neka je ona kući, mi smo blizu"

Prošle su dvije godine od trostrukog ubistva u Gradačcu i događaja koji su zgrozili javnost, te do kraja ogoljeli neefikasnost, nerad i neodgovornost sistema u borbi protiv nasilja nad ženama. Podsjetimo, 11. avgusta 2023. Nermin Sulejmanović tog dana najprije krvnički pretukao, zatim ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović. Monstruozan čin prenosio je putem društvene mreže Instagram. Tokom krvavog pohoda ubijene su još dvije osobe, tri su ranjene, prije nego što je, okružen pripadnicima policije, Sulejmanović počinio samoubistvo. Pobjegla od nasilnika Svako jutro, svako moje buđenje imam osjećaj da je tu negdje vidim kako plače, a ja joj ne mogu pomoći, kazala je za “Avaz” Nizamina tetka Zijada Vuković – Pamuković. Svaki dan Zijada iz sjećanja vraća događaje od 4. do 11. avgusta, kada je Nizama pobjegla od nasilnika, kada su sa situacijom bile upoznate sve institucije i kada je bilo vremena da se nešto poduzme. Nakon svega, nije zadovoljna istragom koja je provedena.

- S moje strane gledišta, ništa nije urađeno. Ne može niko da ne bude kriv, a da niko ništa nije uradio tih dana. Znate koliko je sedam dana kad vodite borbu s nekim i čekate da vam dođe na vrata. Pa gledate svoje dijete u krvi, jedno da ti odvodi, a ne možeš ništa uraditi. I na kraju meni da kažu: “Da se to desilo u mojoj kući, uradio bih drugačije”. Šta sam ja, jedna žena, u tom trenutku mogla da uradim?! Da sam mogla, uradila bih. Šta sam mogla da uradim kad mi policija kaže – neka je ona kući, mi smo blizu, doći ćemo i pomoći. Ja sam tim riječima vjerovala. Živjela sam 20 godina u Italiji, nisam znala ko je taj čovjek. Njega je kompletan grad poznavao, da mi je bilo ko iz policije rekao da je vodim negdje iz svoje kuće, ja bih to uradila. Tako bih zaštitila i nju, i sebe i svoju porodicu – kaže Zijada Vuković – Pamuković.

Najviše od svega boli upravo činjenica da se sve desilo u njenom domu, gdje je Nizama pokušala pronaći zaštitu. Nakon niza poziva i prijetnji ubica je s pištoljem došao pred njenu kuću, a nakon što je ušao na balkonska vrata, prišao joj s pištoljem i pitao gdje je Nizama. Pokušali su je spasiti, ali je pucao i na njih. Zijadin sin je tada ranjen. Kome da se obratimo - Svaki put ponavljam da je prije toga prvo kontaktirana Sigurna kuća, pa Centar za socijalni rad, pa smo išli u policiju u Srebrenik, pa u policiju u Gradačac. Ne znam kome smo više trebali da se obratimo. U petak smo prijavili, prošao je vikend, pa joj u ponedjeljak ponudili sigurnu kuću, ali je ona rekla, zašto da idem da zauzimam mjesto, kad su mi ovdje rekli da sam sigurna kod tetke, da će me zaštititi. To je policija rekla da ona bude kod mene, bio je muž sa mnom. To je moje dijete bilo, tako sam je gledala. Ne samo nju, bilo koja majka da mi pokuca na vrata, pružila bih joj utočište. Mislim da je to ljudski – kaže Zijada, te dodaje da je . Događaj koji je zgrozio javnost u BIH i regionu pokrenuo je talas protesta sa zahtjevima da sistem konačno počne štititi žrtve nasilja. Bunt je u međuvremenu splasnuo. - Kažu da se nešto promijenilo, da pomaka ima, iako sam i ja lično imala neke prijetnje. Nisam prijavila, ali sam obavijestila policiju, skrenula pažnju. To je bilo prije tri – četiri mjeseca, ali još uvijek nikakav odgovor nisam dobila, nešto da me smiri. Ne tražimo da neko sjedi pored mene 24 sata, ali bar neke riječi utjehe – kaže Vuković – Pamuković.