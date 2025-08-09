Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIREKTOR BKC-A

Jasmin Duraković se vratio na FTV: "Jedan od ciljeva deblokada igrane i TV filmske produkcije"

Vjerujem da možemo pozitivno utjecati i na konsolidaciju čitavog RTV sistema, kazao je

Vratio sam se, na poziv generalnog direktora RTVFBiH Bakira Hadžiomerovića. Instagram

E. A.

9.8.2025

Direktor Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, Jasmin Duraković, putem društvenih mreža najavio je svoj povratak na Radio-televiziju Federacije BiH.

Naime, na svom Facebook profilu naveo je da se vraća na RTV FBiH na poziv generalnog direktora Bakira Hadžiomerovića.

- Vratio sam se, na poziv generalnog direktora RTVFBiH Bakira Hadžiomerovića, u 'Sivi dom' – tamo gdje sam u ratu boravio (često i spavao) i radio projekte za tadašnju BHRT; tamo gdje sam od marta 1997. bio urednik u Dokumentarnom programu, radeći svoje autorske serijale i TV magazin 'Čekajući 2001 Sarajevo', za koji sam 2000. godine dobio nagradu Novinar godine u BiH; tamo gdje sam u periodu 2001–2008 bio generalni direktor RTVFBiH, kao i direktor Tima za uspostavu BHTV-a 2004. godine. Mandat u RTVFBiH završio sam svojom odlukom i od tada su prošle godine", započeo je u objavi na svom Facebook profilu.

- Vraćam se u RTVFBiH jer duboko vjerujem da možemo, s timom koji okuplja Hadžiomerović, podići produkciju i program te ovom javnom RTV servisu dati novu snagu i vjerodostojnost. Vjerujem da možemo pozitivno utjecati i na konsolidaciju čitavog RTV sistema, uključujući i BHRT, koji je u teškom stanju i koji, uz podršku vlasti, traži hitnu unutrašnju reformu - dodao je.

Duraković se u svojoj objavi prisjetio ranijih godina provedenih u toj kući.

# FTV
# JASMIN DURAKOVIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.