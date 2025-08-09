Jasmin Duraković se vratio na FTV: "Jedan od ciljeva deblokada igrane i TV filmske produkcije"

Direktor Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, Jasmin Duraković, putem društvenih mreža najavio je svoj povratak na Radio-televiziju Federacije BiH.

Naime, na svom Facebook profilu naveo je da se vraća na RTV FBiH na poziv generalnog direktora Bakira Hadžiomerovića.

- Vratio sam se, na poziv generalnog direktora RTVFBiH Bakira Hadžiomerovića, u 'Sivi dom' – tamo gdje sam u ratu boravio (često i spavao) i radio projekte za tadašnju BHRT; tamo gdje sam od marta 1997. bio urednik u Dokumentarnom programu, radeći svoje autorske serijale i TV magazin 'Čekajući 2001 Sarajevo', za koji sam 2000. godine dobio nagradu Novinar godine u BiH; tamo gdje sam u periodu 2001–2008 bio generalni direktor RTVFBiH, kao i direktor Tima za uspostavu BHTV-a 2004. godine. Mandat u RTVFBiH završio sam svojom odlukom i od tada su prošle godine", započeo je u objavi na svom Facebook profilu.

- Vraćam se u RTVFBiH jer duboko vjerujem da možemo, s timom koji okuplja Hadžiomerović, podići produkciju i program te ovom javnom RTV servisu dati novu snagu i vjerodostojnost. Vjerujem da možemo pozitivno utjecati i na konsolidaciju čitavog RTV sistema, uključujući i BHRT, koji je u teškom stanju i koji, uz podršku vlasti, traži hitnu unutrašnju reformu - dodao je.