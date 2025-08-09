13. moto susreti u Goraždu: Nakon šest godina pauze bajkeri iz regiona ponovo na Drini

Danas se u Goraždu završavaju 13. moto susreti, u kojima je učestvovalo stotine članova više od 40 moto klubova iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije.

Susreti u organizaciji Moto kluba Goražde održani su nakon šest godina pauze zbog toga što je MK Goražde ostao bez prostorija tokom izgradnje obaloutvrda na rijeci Drini. Nakon što su uložili maksimalne napore, uz podršku gradskih vlasti, goraždanski bajkeri uspjeli su dobiti sličnu lokaciju nizvodno, na kojoj su uz podršku brojnih prijatelja i donatora ponovo na obali Drine izgradili jedinstven objekat i uredili prostor na kojem se ove godine održava motorijada.

Ovaj događaj protiče uz dobru zabavu, druženje, moto igre i defile gradskim ulicama. Susreti se završavaju večeras koncertom bendova Boogey Bangers iz Goražda i Osvajača iz Srbije.