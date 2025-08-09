Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJATELJSTVO I DRUŽENJE

13. moto susreti u Goraždu: Nakon šest godina pauze bajkeri iz regiona ponovo na Drini

Učestvovalo stotine članova više od 40 moto klubova iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije

Moto susret u Goraždu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+15
Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

9.8.2025

Danas se u Goraždu završavaju 13. moto susreti, u kojima je učestvovalo stotine članova više od 40 moto klubova iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije.

Susreti u organizaciji Moto kluba Goražde održani su nakon šest godina pauze zbog toga što je MK Goražde ostao bez prostorija tokom izgradnje obaloutvrda na rijeci Drini. Nakon što su uložili maksimalne napore, uz podršku gradskih vlasti, goraždanski bajkeri uspjeli su dobiti sličnu lokaciju nizvodno, na kojoj su uz podršku brojnih prijatelja i donatora ponovo na obali Drine izgradili jedinstven objekat i uredili prostor na kojem se ove godine održava motorijada. 

Ovaj događaj protiče uz dobru zabavu, druženje, moto igre i defile gradskim ulicama. Susreti se završavaju večeras koncertom bendova Boogey Bangers iz Goražda i Osvajača iz Srbije.

# GORAŽDE
# MOTO SUSRETI
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.