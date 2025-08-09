OSCE izražava zabrinutost zbog pravnog postupka protiv novinarke Nataše Miljanović Zubac

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog nedavnog pravnog postupka koji je pokrenut protiv istraživačke novinarke Nataše Miljanović Zubac.

- Podsjećamo vlasti da je sloboda medija zaštićena Ustavom BiH. To nosi odgovarajuću obavezu da se pažljivo razmotri pravo javnosti da bude informisana, posebno u vezi s potencijalnim nepravilnostima u ponašanju zvaničnika. Naši uredi su uočili prethodne slučajeve uznemiravanja i zastrašivanja gđe Zubac, koja ima utvrđen dosje ozbiljnog i legitimnog istraživačkog izvještavanja - saopćeno je iz OSCE-a.

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini naglašava potrebu za pravilnom primjenom postojećih ustavnih i zakonskih mjera zaštite, kao i relevantnih obaveza koje je BiH preuzela kao država članica OSCE-a, kako bi se osiguralo da novinarke i novinari mogu slobodno djelovati i zaštititi svoje izvore.

- Nadalje, naglašavamo ključnu ulogu koju novinari imaju u doprinosu transparentnosti, pozivanju vlasti na odgovornost i podsticanju informisanog i demokratskog društva i nastavićemo podržavati napore usmjerene ka njihovoj zaštiti - saopćeno je iz OSCE-a.