Pravda za Dženana Memića: Ove godine se nećemo okupiti kod "Ranjenog kamena", to nije znak slabosti...

Kako se približava 11. avgust, datum koji je nekada bio ispunjen radošću, smijehom i slavljem, porodica, prijatelji i građani Bosne i Hercegovine prisjećaju se Dženana Memića – mladića čiji život je tragično prekinut, a čija smrt do danas nije dobila svoj pravedni epilog.

Kako navodi grupa "Pravda za Dženana Memića", 11. avgusta su mu donosili poklone i upućivali želje za dug i sretan život. Danas, taj datum simbolizira sjećanje, bol i borbu.

Simbol života

- Dan koji je nekada bio simbol života, sada je simbol tuge, nepravde i podsjećanja koliko dugo zlo može trajati kada mu se ne stane u kraj - poručili su iz grupe.

Godinama unazad, 11. avgust se obilježavao kod spomen-obilježja "Ranjeni kamen", gdje su se okupljali najbliži, prijatelji, kao i građani koji podržavaju borbu porodice Memić za istinu. Tamo su polagali cvijeće, puštali balone ka nebu i izražavali nadu da će pravda jednog dana konačno biti zadovoljena.

Ipak, ove godine, po prvi put od Dženanove smrti, neće biti okupljanja kod "Ranjenog kamena". Kako su naveli, ta odluka nije donesena iznenada, već je najavljena još prošle godine.

- To nije znak slabosti. To nije znak da smo se umorili. To je naš odgovor. Naš krik. Naša poruka - ističu iz grupe "Pravda za Dženana Memića".

Bez odustajanja

Borba traje već više od devet godina. Devet godina u kojima, kako kažu, svjedoče odugovlačenju, ignorisanju činjenica, zataškavanju i zaštiti odgovornih. Devet godina tokom kojih ne traže ništa više od – istine.

- Ali, mi se ne umaramo kada je istina u pitanju. Mi ne odustajemo kada je pravda u pitanju. Zakleli smo se Bogu, obećali smo tebi – da ćemo ići do kraja - poruka je koju šalju javnosti, institucijama i svima koji prate ovaj slučaj - navodi se.

Obećanje pravde, kako navode, postalo je dio njihovog identiteta – ono što ih pokreće svakog dana.

- Neka svi znaju – ne zaboravljamo, ne opraštamo i ne odustajemo. I kad se, ako Bog da, opet sretnemo – želimo da ti budeš ponosan na nas. Ponosan na našu istrajnost, na našu borbu i na našu ljubav. Onako kako smo mi ponosni na tebe, svaki dan - stoji u objavi.