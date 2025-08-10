Stanje na putevima: Gužve na graničnim prelazima, obustave saobraćaja zbog utrka

Zbog pojačanog prometa, zabilježena su duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Dubica, Gradina, Gradiška, Zupci, Deleuša i Prisika. Na ostalim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko i dalje je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su čekanja na granicama podložna čestim promjenama, a vozačima je omogućeno da stanje na graničnim prelazima prate putem video nadzora – dostupnog online.

Zbog održavanja Međunarodne auto utrke, do završetka manifestacije obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Cazin–Srbljani.

Također, na regionalnom putu R-460 Gračanica–Bukva–Srnice, zbog svečanosti u čast poginulih boraca i šehida, saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 14:00 do 24:00 sata.

Na dionici Jablanica–Blidinje, i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Kada je riječ o graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika, i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za vozila preko 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac i Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Za teretna vozila, GP Šepak je otvoren u terminima od 09:00 do 13:00 i 22:00 do 06:00 sati, dok je vikendom prelazak moguć isključivo u noćnom terminu (22:00 – 06:00).

Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, te da na put kreću informisani o stanju na cestama i granicama.