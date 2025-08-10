Dodik plaši narod: Mi smo u završnici naše političke borbe i puta

Milorad Dodik bio je gost na RTRS-u, te je tom prilikom komentirao presudu i oduzimanje mandata od strane Centralne izborne komisije.

- Ovdje je svakodnevnica puna podvala i nastojanja da se Republika Srpska smanji i ukine. To rade uvijek isti ljudi, Bošnjaci, muslimani. Oni su veoma kompaktni - rekao je Milorad Dodik za RTRS.

Dodao je i da se Republika Srpska smatra kao sinonim za zlo, aludirajući da je to perecepcija Bošnjaka.

- Jasno je da je ovdje obračun muslimana sa nama hrišćanima. Oni ne žele da vide Republiku Srpsku - rekao je Dodik.

- Mi smo u završnici naše političke borbe i puta. Ovaj put ili će se Republika Srpska distancirati od Sarajeva, u traženju onoga što jeste njeno dejtonsko pravo, ili Republike Srpske zaista neće biti - rekao je Dodik.

Narodna skupština RS-a naredne sedmice bi trebala održati posebnu sjednicu na kojoj bi trebala odlučiti i o raspisivanju referenduma na kojem je cilj da narod "odbaci" presudu Suda BiH protiv Milorada Dodika. Dodik danas, misteriozno, daje mogućnost i drugom referendumu u budućnosti o kojem će biti potreban odgovor "da".

- Na referendumu imate izbor samo da i ne. Tako će biti pitanje da bude jedno veliko 'ne'. Nakon toga možda referendum koji će biti veliko 'da'. Dakle, nismo mi ovo pravili kao avanturisti. Oni ne mogu doći sebi kako je nesalomljiva volja Milorada Dodika. Pravnici rade svoj posao, ne ulazim u to, žele dovesti do Evropskog suda za ljudska prava - rekao je između ostalog u jutarnjem programu RTRS-a.

Na pitanje o apelaciji Ustavnom sudu BiH, rekao je da su to navodno ne petlja. Interesantno je da Dodik godinama "ne priznaje" i ruši Ustavni sud BiH, ali mu se sada ponovo obraća.

Istaknimo da je Milorad Dodik jutros govorio i o šefu britanske diplomatije u rasističkom tonu.

- Dođe vam crnac, sad će ispast da sam rasista, nisam, ali sve je nekako nestvarno. Dolazi u ime Britanije, ministar inostranih poslova, crnac, ok, ja nemam ništa protiv, to je njihov izbor, i sada on nas nagovara da mi primimo neke njegove sunarodnjake, jer oni su malo pretjerali - ističe.

Podsjetimo, pravosnažnom presudom Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti.

Centralna izborna komisija BiH je po sili zakona oduzela mandat pravosnažno osuđenom funkcioneru i to nije prvi slučaj. Sada ostaje period za žalbu odbrane.

Milorad Dodik je već prihvatio pravosnažnu presudu Suda BiH kada je uputio zahtjev za otkup jednogodišnje kazne u iznosu od 36.500 KM.