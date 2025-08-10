Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE

Video / Svjetski influenser kojeg prati pola miliona ljudi napadnut u Foči: "Moje posljednje iskustvo u Bosni"

Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica, naveo je

Prati ga 500 hiljada ljudi. Screenshot

E. A.

10.8.2025

Svjetski poznati biciklista i putopisac, Liam Garner, podijelio je svoje posljednje iskustvo u Bosni.

- Upravo su me opljačkali na mojim posljednjim miljama u Bosni, ali ovaj put prava pljačka. Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji - naveo je Garner u objavi.

Liam Garrett. Instagram

Garner, kojeg na Instagramu prati gotovo pola miliona ljudi pod, dok je prolazio kroz Foču. 

Također, naveo je i da je uspio da podnese prijavu, jer mu je pomogla jedna žena koju se sreo. 

Inače, Garner je poznat kao avanturisati i pustalov, te svoja putovanja uvijek obavlja na biciklu, a novac na smještaj rijetko kada daja, jer uglavnom spava u šatoru.


Prije sporne objave, istakao je da se raduje dolasku u Bosnu, te je sa prijateljem uživao u Sarajevu i našim specijalitetima, poput kafe, ćevapa i pite. 

# NAPAD
# FOČA
# INFLUENSER
PRIKAŽI KOMENTARE (48)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.