Video / Svjetski influenser kojeg prati pola miliona ljudi napadnut u Foči: "Moje posljednje iskustvo u Bosni"

Svjetski poznati biciklista i putopisac, Liam Garner, podijelio je svoje posljednje iskustvo u Bosni.
- Upravo su me opljačkali na mojim posljednjim miljama u Bosni, ali ovaj put prava pljačka. Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji - naveo je Garner u objavi.
Garner, kojeg na Instagramu prati gotovo pola miliona ljudi pod, dok je prolazio kroz Foču.
Također, naveo je i da je uspio da podnese prijavu, jer mu je pomogla jedna žena koju se sreo.
Inače, Garner je poznat kao avanturisati i pustalov, te svoja putovanja uvijek obavlja na biciklu, a novac na smještaj rijetko kada daja, jer uglavnom spava u šatoru.
Prije sporne objave, istakao je da se raduje dolasku u Bosnu, te je sa prijateljem uživao u Sarajevu i našim specijalitetima, poput kafe, ćevapa i pite.