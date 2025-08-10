Video / Svjetski influenser kojeg prati pola miliona ljudi napadnut u Foči: "Moje posljednje iskustvo u Bosni"

- Upravo su me opljačkali na mojim posljednjim miljama u Bosni, ali ovaj put prava pljačka. Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji - naveo je Garner u objavi.

Svjetski poznati biciklista i putopisac, Liam Garner, podijelio je svoje posljednje iskustvo u Bosni.

Također, naveo je i da je uspio da podnese prijavu, jer mu je pomogla jedna žena koju se sreo.

Garner, kojeg na Instagramu prati gotovo pola miliona ljudi pod, dok je prolazio kroz Foču.

Inače, Garner je poznat kao avanturisati i pustalov, te svoja putovanja uvijek obavlja na biciklu, a novac na smještaj rijetko kada daja, jer uglavnom spava u šatoru.





Prije sporne objave, istakao je da se raduje dolasku u Bosnu, te je sa prijateljem uživao u Sarajevu i našim specijalitetima, poput kafe, ćevapa i pite.