Ova kompanija planira otpušanje radnika: "Neće to ići lako, biće gužve, padaće glave"

U "Šumama Republike Srpske" opšti haos. Priče o novoj sistematizaciji i drastičnom smanjenju broja radnika sve su glasnije, iako ih niko nije zvanično potvrdio.

Kako je za Srpskainfo navelo nekoliko dobro obaviještenih izvora, uprava “Šuma RS” je dobila zadatak s “najvišeg mjesta”: da broj zaposlenih smanje za 1.000. To praktično znači da će svaki četvrti radnik morati ili u penziju, ili će dobiti otkaz.

Bauk otkaza

I dok bauk otkaza kruži šumama RS, iz uprave i sindikata oprečne informacije.

Generalni direktor ovog javnog preduzeća, Blaško Kaurin, tvrdi da su na dnevnom redu stimulativne otpremnine i da se o tome razgovara sa predstavnicima sindikata.

Iz sindikata tvrde da zvanični poziv za takve pregovore još nisu dobili.

- Nisu nas zvali - rekao je kratko za Srpskainfo Aleksandar Koprivica, predsjednik Sindikata zaposlenih u “Šumama RS”.

Međutim, ovaj je sindikat nedavno upozorio da preduzeće klizi u sunovrat i da bi propast “Šuma RS” bila ne samo ekonomski nego i demografski problem.

- Ako 'Šume RS' propadnu i šuma ode pod koncesiju, šta će onda biti, recimo, sa školom ili Domom zdravlja u Čajniču. Hoće li se zatvoriti škola? I ko će uopšte ostati da živi u toj opštini i od čega će živjeti - rekao Koprivica nedavno za Srpskainfo.

On je dodao da bi se u sličnom problemu mogle naći i druge opštine koje zavise od šumarstva i prerade drveta, poput Han Pijeska, Drinića, Ribnika, pa čak i Sokoca.

Upravo u ovim opštinama se, kako saznaje Srpskainfo, spremaju najžešće čistke, pa bi tako u Han Pijesku broj zaposlenih trebalo smanjiti za 115, u Čajniču za više od 130, a u Driniću za 60 radnika.

Hljeb iz usta

Sve ove šumarije imaju mnogo više radnika, nego što bi ih, po evropskim standardima, trebalo biti.

- Ove silne radnike nisam ja primao na posao, pa neću ni da ih otpuštam. Neću da ničijem djetetu otimam hljeb iz usta - rekao je jedan od direktora šumskih gazdinstava za Srpskainfo.

Ipak, neko će to, po svemu sudeći, morati da obavi, jer je smanjenje broja zaposlenih, kako navode naši izvori, dogovoreno na sastanku rukovodilaca “Šuma RS” sa Igorom Dodikom, u sjedištu SNSD u Banjoj Luci.

Da li je SNSD već odavno imao plan da to učini? Zanimljivo je da je oktobru prošle godine Milorad Dodik upozorio da se u Šumama Republike Srpske “stvorila organizovana banda koja pljačka narodno bogatstvo”.

Istovremeno, SNSD je svojim kadrovima, direktorima šumarija koje su sada se našle na udaru, na prošlim izborima ponudio –izlaznu strategiju.

SNSD je četvoricu direktora šumskih gazdinstava kandidovao za načelnike opština. Priliku je iskoristio samo Strahinja Bašević, tadašnji direktor ŠG “Romanija”, koji je danas načelnik Sokoca. To što je u šumariji naslagao gubitke i opteretio je aferama, glasačima, očigledno, nije smetalo.

Za razliku od Baševića, trojica njegovih partijskih drugova su izgubili na izborima u Čajniču, Kotor Varošu i Han Pijesku.

Ništa osim šume

Dobro obaviješten izvor Srpskainfo iz “Šuma RS”, kaže da je tačno da će se ovo preduzeće morati “riješiti” 1.000 radnika, ali da to neće ići lako.

- Neće to ići lako, biće gužve, padaće glave. Ko će šumarima dati otkaze u opštinama u kojima nema ničeg osim šume. I kako se riješiti 1.000 zaposlenih, a da to bude formalno pravno ispravno i da nakon toga ne pljušte tužbe"- kaže sagovornik banjalučkog portala.

On dodaje da će sve to potrajati, jer u upravi, kako navodi, nemaju spreman model, a nemaju ni novaca za famozne stimulativne otpremnine, za koje još niko ne zna koliko bi mogle iznositi u markama.

- Potrajaće, a već se kasni. Trebalo je ovo uraditi prije 2 ili 3 godine, a ne čekati da u pitanje dođe opstanak preduzeća - zaključio je sagorovnik Srpskeinfo.