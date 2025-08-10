IT stručnjak Amer Gašević za “Dnevni avaz” o utjecaju umjetne inteligencije: AI je ogledalo društva koje ga stvara

Razvoj tehnologije svakim danom napreduje, te iz minute u minutu se kreiraju i testiraju različiti softveri koji bi trebali unaprijediti život čovjeka, međutim, uvijek se postavlja pitanje: ”Šta ako ti sofvteri zamijene čovjeka?”. Upravo takva razmišljanja su nastala pojavom umjetne inteligencije (AI), koja je stvorena da unaprijedi i olakša život ljudi.

Za “Dnevni avaz” o utjecaju AI-a, njegovom razvitku, ali i prednostima kao i nedostacima, razgovarali smo s Amerom Gaševićem, IT stručnjakom sa iskustvom više od 10 godina u ovom sektoru.

Sposobnost sistema

Šta je, zapravo, umjetna inteligencija i zašto je danas toliko u fokusu?

- Umjetna inteligencija, skraćeno AI, predstavlja sposobnost računarskih sistema da obavljaju zadatke koji su do sada zahtijevali ljudsku inteligenciju, poput prepoznavanja govora, analize podataka, učenja iz iskustva ili donošenja odluka. Ono što je nekada bilo rezervisano za naučnu fantastiku, danas je postalo stvarnost koja utječe na gotovo svaki aspekt naših života.

AI je danas u fokusu jer tehnologija napreduje brže nego ikad prije. Velike kompanije, države, univerziteti i čak startupi ulažu milijarde u njen razvoj. AI ima potencijal da unaprijedi zdravstvo, obrazovanje, industriju i sigurnost, ali istovremeno otvara i niz pitanja od zaštite privatnosti do etičkih dilema. U tom smislu, AI je i velika šansa i veliki izazov.

Veća efikasnost i bolja usluga

Gdje se danas koristi AI i kako to utječe na život običnog čovjeka?

- AI je već danas prisutan u mnogim svakodnevnim situacijama. Kada vam telefon prepoznaje lice i otključava ekran, to je AI. Kada vam YouTube ili Netflix preporučuju sadržaj na osnovu onoga što ste prethodno gledali, opet AI. Banke koriste AI da otkriju pokušaje prevare, ljekari da analiziraju rendgenske snimke, a novinske agencije za bržu obradu informacija. Za običnog čovjeka, AI znači veću efikasnost, bolju uslugu i personalizovanije iskustvo. Ali to znači i više nadzora, manje privatnosti, pa čak i nove oblike stresa. Naprimjer, ako AI algoritam odlučuje da li ćete dobiti kredit, posao ili preporuku za liječenje, važno je da znamo na osnovu čega donosi tu odluku i da li je pravedna.

Da li će AI ugroziti radna mjesta? Trebaju li ljudi da strahuju od toga?

- Strah od gubitka posla zbog tehnologije nije nov, sjetimo se industrijske revolucije, dolaska interneta ili automatizacije u fabrikama. AI će zaista promijeniti tržište rada, ali to ne znači da će svi ostati bez posla. Umjesto da “uzima” poslove, AI uglavnom mijenja način na koji radimo. Najviše su ugrožena zanimanja koja se baziraju na rutini i ponavljajućim zadacima — naprimjer, unos podataka, osnovne administrativne funkcije, pa čak i neki oblici novinarstva ili podrške korisnicima. Ali u isto vrijeme nastaju nova zanimanja: analitičari podataka, AI treneri, stručnjaci za etiku u tehnologiji i slično. Ključ je u obrazovanju i prilagodbi, i društvo mora ulagati u prekvalifikaciju i osposobljavanje ljudi za zanimanja budućnosti.

Ogroman potencijal

Koliko je Bosna i Hercegovina spremna za AI transformaciju?

- Iskreno govoreći — ne onoliko koliko bi trebalo. U Bosni i Hercegovini postoji ogroman potencijal: imamo talentovane IT stručnjake, sjajne fakultete, i firme koje već rade na međunarodnim AI projektima. Ali na nivou države, ne postoji jasna strategija, ni dugoročna vizija o tome kako razvijati i primjenjivati umjetnu inteligenciju. Bez koordinacije između obrazovnog sistema, poslovnog sektora i državnih institucija, rizikujemo da zaostanemo. AI nije luksuz za razvijene zemlje, to je alat koji i mi možemo koristiti za rješavanje domaćih problema, ako znamo kako.

Postoji li rizik da se AI zloupotrijebi i ko nas štiti od toga?

- AI se može koristiti za stvaranje lažnih vijesti, manipulaciju izborima, praćenje ljudi bez njihovog znanja ili diskriminaciju prilikom donošenja odluka. Primjeri zloupotrebe već postoje: AI sistemi koji su donosili nepravedne odluke o zapošljavanju, algoritmi koji su širili dezinformacije, pa čak i aplikacije koje narušavaju ljudsko dostojanstvo. Najveći problem je što AI može djelovati "nevidljivo" — ne znate da je algoritam donio odluku umjesto čovjeka. Zato je važno da zakoni prate razvoj tehnologije. Evropska unija je već napravila prvi zakonski okvir za upotrebu AI-a. Bosna i Hercegovina bi morala ići u istom smjeru — transparentnost i odgovornost moraju biti obavezni u svakoj primjeni AI tehnologije.