Nakon napada na influensera u Foči, građani upućuju riječi podrške i izvinjenja: "To su fočanske kabadahije, lokalni kriminalci"

Svjetski poznati biciklista i putopisac Liam Garner, koji na svom Instagram profilu okuplja gotovo pola miliona pratilaca, podijelio je neugodno iskustvo koje mu se dogodilo na samom kraju boravka u Bosni i Hercegovini.
Garner, koji je poznat po tome što biciklom obilazi svijet i iz svake zemlje donosi autentične priče i susrete s ljudima, ovog puta naišao je na neprijatnu situaciju u blizini Foče.
– Upravo su me opljačkali na mojim posljednjim miljama u Bosni, ali ovaj put prava pljačka. Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji – napisao je Liam u svojoj Instagram priči, ostavivši brojne pratitelje šokiranima.
Nakon što je "Avaz" objavio čalank o ovoj neugodnoj situaciji, a koji su prenijeli svi regionalni mediji, pozitivni komentari i riječi podrške svjetski poznatom influenseru nisu manjkali.
"Primitivci koji su te napali nisu slika nas","Žao mi je što ti se ovo dogodilo u mojoj zemlji“, "Fočanske kabadahije", "lokalni kriminalci", bili su samo neki od komentara.
Garner je poznat po tome da je svuda širom svijeta srdačno dočekivan, te da već godinama na svom putovanju bilježi nevjerovatne susrete i priče običnih ljudi, zbog čega je njegova publika snažno reagovala na pokušaj pljačke.