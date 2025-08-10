Nakon napada na influensera u Foči, građani upućuju riječi podrške i izvinjenja: "To su fočanske kabadahije, lokalni kriminalci"

Svjetski poznati biciklista i putopisac Liam Garner, koji na svom Instagram profilu okuplja gotovo pola miliona pratilaca, podijelio je neugodno iskustvo koje mu se dogodilo na samom kraju boravka u Bosni i Hercegovini. Garner, koji je poznat po tome što biciklom obilazi svijet i iz svake zemlje donosi autentične priče i susrete s ljudima, ovog puta naišao je na neprijatnu situaciju u blizini Foče.

– Upravo su me opljačkali na mojim posljednjim miljama u Bosni, ali ovaj put prava pljačka. Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji – napisao je Liam u svojoj Instagram priči, ostavivši brojne pratitelje šokiranima. Nakon što je "Avaz" objavio čalank o ovoj neugodnoj situaciji, a koji su prenijeli svi regionalni mediji, pozitivni komentari i riječi podrške svjetski poznatom influenseru nisu manjkali.

"Primitivci koji su te napali nisu slika nas","Žao mi je što ti se ovo dogodilo u mojoj zemlji“, "Fočanske kabadahije", "lokalni kriminalci", bili su samo neki od komentara.