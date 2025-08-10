Sakić: Rijetko je čovjek izvrstan u nečemu kao što si ti Elmedine u neznanju

Advokat Damir Sakić na društvenoj mreži "X", nekadašnjem Twitteru, komentirao je posljednje javne nastupe Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Sakić je u otvorenom pismu upućenom Konakoviću, oštro prokomentirao dešavanja na svjetskoj političkoj sceni, koja ministar vanjskih poslova nije znoa iskoristiti u korist države koju predstavlja.

Njegovo saopćenje prenosimo u cjelosti:

Prvo, jučer je predsjednik Trump posredovao u potpisivanju mirovnog sporazuma između Azerbjeđana i Armenije kojim je između ostaloga uspostavljen trajni mir ali i nova trgovačka ruta koja je dobila ime po njemu.

Istim je sporazumom trajno ukinuta misija OSCE-a koja je rukovodila Grupom iz Minska, zaduženom za nadzor nad konfliktnim zonama. Dakle, donio mir, osnažio trgovinu, ukinuo međunarodnu superviziju i vratio suverenitet ovim državama. To je prva stvar koju si morao pomenuti jer je neposredno vezana i za tvoju.

Sporazum je bio mjesecima u pripremi, specifičan je u mnogo toga, a posebno po tome što nakon pratkično više stoljetnog utjecaja i višedecenijskog oružanog sukoba, Ruska Federacija nema više ulogu ne samo u mirovnom procesu i odnosu ove dvije države već nema ni bilateralne odnose sa njima.

Međutim, gdje ti to da znaš, pa ne služi administrativni aparat i DKP mreža Ministarstva vanjskih poslova da se prate i analiziraju ovake stvari i da se reaguje u najboljem interesu države. Da je kakva mahala u pitanju to bi vjerujem bio predmet razgovora ali ovako ko će da se bavi svojim poslom.

Drugo, a koje se nadovezuje na prethodno. Nisi još uvijek naučio, a nećeš izgleda ni naučiti da administracija predsjednika Trumpa nije konvencionalna, te da se vanjska politika ne vodi i vanjski poslovi ne obavljaju na konvecionalan način.

Kad se obraćaš administraciji predsjednika Trumpa u pitanju Ruske Federacije ili Narodne Republike Kine, pišeš direktno predsjedniku Trumpu. Zašto? Donald J. Trump vjeruje da samo on od svih ljudi na svijetu ima VEOMA POSEBAN odnos sa predsjednikom Putinom i predsjednikom Sijem i da samo oni razumiju njega i on njih. Pisati državnom sekretaru u zoru historijskog samita i sporazuma između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije uvreda je najvišeg stepena za predsjednika Trumpa.

Treće, samit između predsjednika Trumpa i predsjednika Putina označit će poptunu rehabilitaciju Ruske Federacije u međunarodnu političku stvarnost, međunarodne odnose i vjerovatno za posljedicu imati postepeno vraćanje Ruske Federacije u članstvo i rad međunarodnih organizacija. Također, ovaj sporazum je mapa puta i za rješavanje Ukrajinskog pitanja i postizanja trajnog mira u odnosu Ukrajine i Rusije.

U kontekstu sporazuma Azerbejđana i Armenije, te samita "Trump-Putin" i svih pravnih, političkih i međunarodnih implikacija istih, da ti, Denis, Lagumdžija i ostali radit nešto osim što mahalte i branite Schmidta po Vijeću sigurnosti, možda ste mogli napraviti neki ozbiljan iskorak.

Neće svaki dan u Washingtonu na stolu biti raspakivanje Rusko-Američkih odnosa i uređivanje statusa Ruskih interesnih zona pod sponzorstvom Sjedinjenih Država. Vi ste naravno priliku propustili.

Rijetko je čovjek izvrstan u nećemu kao što su ti Elmedine u neznanju, neiformisanosti i nepogrešivom refleksu da promašiš "ceo fudbal".