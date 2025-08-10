Oglasio se influenser koji je napadnut u Foči: "Dobro sam i siguran sam sada, hvala svima"

Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica, naveo je

Piše: Eldar Abaz

10.8.2025

Svjetski poznati biciklista i putopisac Liam Garner, koji na svom Instagram profilu okuplja gotovo pola miliona pratilaca, podijelio je neugodno iskustvo koje mu se dogodilo na samom kraju boravka u Bosni i Hercegovini, naime, on je napadnut u Foči. 

Nakon što je "Avaz" objavio video napada, prenijeli su ga svi regionalni mediji, a sada se oglasio i sam influenser koji se zahvalio svima na podršci. 

- Dobijam na hiljade poruka. Volio bih svima odgovoriti. Hvala vam. Sada sam dobro i siguran sam - napisao je Garner.

Podsjećamo, Liam je napisao da je opljačkan, te da je napadnut od strane nekoliko muškaraca.

– Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji – napisao je Liam u svojoj Instagram priči, ostavivši brojne pratitelje šokiranima.

# INFLUENSER
# LIAM GARNER
