Dan sjećanja: "Samo nam recite gdje su naši najmiliji, da ih dostojno ukopamo”

U organizaciji Udruženja žrtava rata Foča 92.-95. u Foči je obilježen Dan sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjene na prostoru ove općine u periodu od 1992. do 1995. godine. U znak sjećanja na ubijene s Karlovog mosta u Drinu su bačene ruže, dok je u Aladža džamiji pred njihove duše proučen jasin.

6. jula 1992. godine ispred kuće u selu Trošanj kod Foče odveden je Mehmed Ćerimagić, stolar, radnik fočanskog preduzeća Maglić. Njegov unuk Elvis Čaušević već decenijama traži istinu i mjesto gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci.

- Ovdje je izjava kada je priveden. Odveden je u Policijsku stanicu Foča, gdje kažu da je samovoljno pristupio. Međutim, nije, on je ispred kuće odveden s porodicom. Nana je prošla logore s unučadima, ali njega nikad nismo našli. Zadnja informacija je da je odveden na branje šljiva, ali se nikad nije vratio. Svakog avgusta napišem po jednu priču. Poruka je da ne tražimo osvetu, samo nam recite gdje su naši najmiliji, da ih dostojno ukopamo, da dođemo i proučimo Fatihu – kazao je Čaušević

Na području Foče tokom rata ubijeno je oko 3.000 civila. Kroz sudske presude Foča je označena kao grad s više od 20 logora i objekata za zatočenje Bošnjaka. Zbog zločina u Foči i hrabrosti žrtava koje su progovorile nakon rata, silovanje i seksualno nasilje nad ženom po prvi put proglašeno zločinom protiv čovječnosti i postalo dio međunarodnog prava. Srednjoškolski centar, dvorana “Partizan”, Karamanova kuća u Miljevini, te privatni stanovi i drugi objekti u Foči mjesta su na kojima su žene i djevojke sistematski silovane.

- Želimo se okupiti i poslati poruku da nismo zaboravili. Da su oni ubili samo tijela, ali istinu i pravdu nisu. Kultura sjećanja je naš otpor i mi ćemo, bez obzira na broj učesnika, dolaziti. Ovo je važan dan za nas, posebno za porodice koje još uvijek tragaju za svojim najmilijim i porodice čiji su najmiliji ubijeni upravo na ovom mostu. Ovaj most je važan kroz historiju, ali on je za nas most smrti, jer neposredno u blizini nalazi se KPD, kao najveći logor za vrijeme agresije na BiH. Ljudi su izvođeni iz ovog logora, ubijani na mostu i bacani u Drinu, najveću masovnu grobnicu na prostoru Evrope – kazala je predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92.-95. Midheta Kaloper.

Porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima 617 žrtava.