Stanivuković o SNSD-u: Niko, pogotovo ne on, neće određivati koliko daleko smo spremni ići za RS

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković govorio je o mogućnosti prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, prijedlogu za nestranačkog kandidata te je uputio oštre kritike prema SNSD-u.

Na početku je poručio da iskustvo pokazuje kako prvi koji popuste u svojim stavovima budu upravo oni iz SNSD-a.

- Mi u PDP-u ostajemo dosljedni stavu da na izbore ne treba izlaziti, ali ako to postane neizbježno, u interesu mira i stabilnosti Republike Srpske, smatramo da treba izaći s jednim nestranačkim kandidatom. To je dokaz da nam je prioritet rješenje i budućnost Republike Srpske, a ne lične pozicije - rekao je Stanivuković.

On smatra da je "očigledno" da će SNSD odbiti ovaj prijedlog i "rješenje koje bi zaštitilo institucije i stabilnost Republike Srpske u narednom periodu".

- Iznenađuje me što su spremni odbiti koncept koji bi trebala podržati svaka odgovorna stranka, pogotovo ona koja tvrdi da traži rješenje i poziva na jedinstvo. S druge strane, današnje izjave već pokazuju ko bi mogao odustati od svojih riječi i ipak izaći na izbore. Što se tiče PDP-a, svoje odluke donosimo samostalno i u interesu građana Republike Srpske. Niko, pogotovo ne on, neće određivati gdje su naše granice i koliko daleko smo spremni ići kada je u pitanju zaštita Republike Srpske - poručio je Stanivuković.