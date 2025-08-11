Prije 37 godina preminuo profesor Ahmed ef. Smajlović, začetnik studija islamske filozofije u BiH

Na današnji dan 1988. godine, preminuo je Ahmed ef. Smajlović, bosanskohercegovački imam, univerzitetski profesor i vršilac različitih dužnosti u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini te začetnik studija islamske filozofije u Bosni i Hercegovini. Efendija Smajlović se rodio u Tokoljacima kod Srebrenice. U Sarajevu je završio Gazi Husrev-begovu medresu. Na Univerzitetu El-Azhar u Kairu, u Egiptu, diplomirao je i magistrirao arapski jezik i književnost, a 1974. godine je doktorirao s temom “Filozofija orijentalizma i njen utjecaj na savremenu arapsku književnost”. U Egiptu je također predavao sociologiju, filozofiju i logiku u Jugoslavenskoj dopunskoj školi, gdje je pet godina bio direktor. U bivšu SFR Jugoslaviju se vratio 1975. godine na mjesto šefa kabineta reisu-l-uleme, a poslije i dužnost predsjednika Starješinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Godine 1977., u Sarajevu je otvoren Islamski teološki fakultet, a ef. Smajlović je imenovan na mjesto vanrednog profesora na predmetima Akaida i Islamska filozofija, gdje je predavao do kraj života. Pokrenuo časopis “Islamska misao” U decembru 1978. godine, pokrenuo je časopis “Islamska misao” i bio njegov prvi urednik, u kojem je objavio 255 radova. Roman Meše Selimovića “Derviš i smrt” preveo je na arapski, a u timu je preveo i baladu “Hasanaginica” na arapski jezik. Bio je član raznih islamskih međunarodnih institucija u Evropi i islamskim zemljama. Predsjedništvo bivše SFR Jugoslavije odlikovalo je ef. Smajlovića “Ordenom zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom” 30. septembra 1981. godine. Zbog velikog doprinosa u izgradnji Islamskog centra u Zagrebu današnja Islamska gimnazija, a ranije medresa, nosi njegovo ime.

Ivan Mažuranić . Wikipedia.org Ivan Mažuranić . Wikipedia.org

Rođen Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik i političar 1814. - Rođen Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik, jezički stručnjak i političar. Bio je hrvatski ban od 1873. do 1880. godine, a poznat je po nadimku ban pučanin. Najznačajnija je stvaralačka ličnost hrvatskog narodnog preporoda i jedna od najvažnijih osoba u Hrvatskoj u 19. vijeku. Proveo je niz reformi koje su Hrvatsku pretvorile iz zaostale polufeudalne zemlje u moderno društvo: za njegovog banovanja osnovno obrazovanje postalo je obavezno, obnovljen je rad Zagrebačkog sveučilišta, donesen je Zakon o slobodi štampe, uvedena sudska porota itd. Kao književnik poznat je po svom historijskom epu “Smrt Smail-age Čengića” iz 1846. godine, koje je doživjelo više od 150 izdanja i prevedeno je na nekoliko stranih jezika. Na poziv JAZU-a napisao je nadopunu Gundulićevog epa “Osman”, nedostajuće 14. i 15. pjevanje. 1844. - Umro Jernej Bartol Kopitar, slovenski slavista, pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je podstakao da sakuplja narodne umotvorine te napiše gramatiku i rječnik srpskog jezika. Godine 1808., u Beču je objavio prvu naučno uređenu gramatiku slovenskog jezika, s naslovom “Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark”. Bio je direktor Bečke dvorske biblioteke i cenzor slavenskih i novogrčkih knjiga. 1858. - Rođen holandski ljekar Kristijan Ajkman (Christiaan Eijkman), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. za otkriće vitamina B i pronalazač uzroka bolesti beriberi. Za vrijeme svog boravka na otoku Java došao je do otkrića da bolest beriberi uzrokuje loša prehrana, što je kasnije dovelo do nastanka koncepta vitamina i otkrića vitamina B. 1913. - Angus Vilson (Wilson), engleski romanopisac i pisac kratkih priča, rođen je na današnji dan. Nagrađen je 1958. godine Memorijalnom nagradom James Tait Black za “Srednji vijek gospođe Eliot”, a kasnije je dobio i vitešku titulu za svoje zasluge u književnosti. 1919. - Umro američki industrijalac škotskog porijekla Endrju Karnegi (Andrew Carnegie), koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u SAD i drugim zemljama, pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu i obezbijede održavanje. Iz poslovnog života se povukao 1901., 18 godina prije smrti, a 1900. je objavio "Jevanđelje bogatstva", s tezom da "bogat čovjek umire sramno". Karnegijeva zadužbina je 1926. sa 100.000 dolara pomogla izgradnju Univerzitetske biblioteke u Beogradu. 1932. - Rođen Martin Sagner, hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumac, najpoznatiji po ulozi Andrije “Dudeka” Draša Katalenića iz kultnih TV serija "Gruntovčani" i "Mejaši". 1934. - Danilo Bata Stojković, srbijanski pozorišni, filmski i TV glumac, rođen je na današnji dan. Nakon uspješne pozorišne karijere, veliku popularnost su mu donijele uloge u TV serijama – Bubuleje u „Diplomcima“ i Sretena u „Grlom u jagode“. Ali najslavnije uloge ostvario je u 1980-im, kada je glumio u nekoliko kultnih komedija/satira na balkanski, naročito jugoslavenski način života, od kojih se izdvajaju „Ko to tamo peva“, „Poseban tretman“ (koji je nominiran za Zlatni globus kao najbolji strani film), „Maratonci trče počasni krug“, „Balkanski špijun“. Ostali filmovi koji se izdvajaju su „Sabirni centar“, „Varljivo leto '68“, „Crni bombarder“, „Rane“, „Bure baruta“, „Kako sam sistematski uništen od idiota“, „Podzemlje“… Stojković je preminuo 2002. od raka. 1939. - Umro Džin Bugati, rođen kao Gianoberto Maria Carlo Bugatti, italijanski dizajner automobila.

Milan Gutović Lane . Tuzlanski.ba Milan Gutović Lane . Tuzlanski.ba