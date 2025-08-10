BUKOVA KOSA

Mještani Prijedora se guše u sumporu, a vlast šuti: Rudnik lignita u vlasništvu SNSD-ovca truje grad

M. Až.

10.8.2025

Inicijativa "Prijedor se budi" objavila je dramatičan snimak iznad rudnika lignita Bukova Kosa, uz upozorenje na opasna sumporna isparenja koja ozbiljno ugrožavaju zdravlje stanovništva.

- Ovo je snimljeno jučer na Bukovoj Kosi. Ovo su sumporna isparenja i jako su opasna po život - stoji u objavi uz video na društvenim mrežama. Na snimku se vidi gusti dim koji se diže iznad površinskog kopa, dok se u pozadini čuje kašljanje građana koji komentarišu situaciju. Prema svemu sudeći, došlo je do samozapaljenja lignita lošeg kvaliteta, bogatog sumporom, što je dodatno pogoršalo kvalitet zraka u tom dijelu grada.

Lažni izvještaji

Aktivisti iz inicijative prozvali su ekološkog inspektora Republike Srpske, Darka Antonića, jer je, prema njihovim tvrdnjama, potpisao službeni dokument u kojem se navodi da "vazduh na Bukovoj Kosi nije zagađen" i da se "situacija redovno prati".

- U našem narodu kažu da čovjek 'nije uperan' kada tvrdi nešto što nije istina. Zato tražimo psihološku procjenu inspektora Antonića – da se utvrdi je li sposoban realno sagledati situaciju, jer se narod guši u sumpornim isparenjima - poručuju iz inicijative.

U objavljenom videu nalazi se i pomenuti inspekcijski dokument, a građani pozivaju javnost da "pogleda snimak i uporedi sa tvrdnjama nadležnih".

- Ne dozvolite da vam iko maže oči lažnim izvještajima zarad vlastite koristi - dodaju.

Ranije je otkriveno da je firma "Drvo-export", čiji je osnivač Srđan Klječanin Rufi, odbornik SNSD-a u Tesliću, više od godinu dana kopala lignit na Bukovoj Kosi bez ekološke dozvole. Naknadno je dozvola pribavljena, a radovi su se intenzivirali.

Svakodnevni protesti

U aprilu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom posjete Prijedoru stao na stranu građana i poručio da "eksploataciju uglja na Bukovoj Kosi treba odmah zabraniti". Nakon toga, Klječanin je izjavio da će rudnik zatvoriti – ali samo ako dobije 8 miliona KM odštete, koliko navodno vrijedi njegova investicija.

Građani Prijedora protestuju svakodnevno od 22. marta, tražeći hitno zatvaranje rudnika zbog ugroženog zdravlja ljudi i uništenog okoliša.

Njihova borba nedavno je dobila međunarodnu podršku. Prijedor je posjetila Mary Lawlor, specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za zaštitu branitelja ljudskih prava, koja je obećala pritisak na vlasti da se rudnik konačno zatvori.

