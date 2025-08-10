Mještani Prijedora se guše u sumporu, a vlast šuti: Rudnik lignita u vlasništvu SNSD-ovca truje grad

Inicijativa "Prijedor se budi" objavila je dramatičan snimak iznad rudnika lignita Bukova Kosa, uz upozorenje na opasna sumporna isparenja koja ozbiljno ugrožavaju zdravlje stanovništva.

- Ovo je snimljeno jučer na Bukovoj Kosi. Ovo su sumporna isparenja i jako su opasna po život - stoji u objavi uz video na društvenim mrežama. Na snimku se vidi gusti dim koji se diže iznad površinskog kopa, dok se u pozadini čuje kašljanje građana koji komentarišu situaciju. Prema svemu sudeći, došlo je do samozapaljenja lignita lošeg kvaliteta, bogatog sumporom, što je dodatno pogoršalo kvalitet zraka u tom dijelu grada.

Lažni izvještaji

Aktivisti iz inicijative prozvali su ekološkog inspektora Republike Srpske, Darka Antonića, jer je, prema njihovim tvrdnjama, potpisao službeni dokument u kojem se navodi da "vazduh na Bukovoj Kosi nije zagađen" i da se "situacija redovno prati".

- U našem narodu kažu da čovjek 'nije uperan' kada tvrdi nešto što nije istina. Zato tražimo psihološku procjenu inspektora Antonića – da se utvrdi je li sposoban realno sagledati situaciju, jer se narod guši u sumpornim isparenjima - poručuju iz inicijative.

U objavljenom videu nalazi se i pomenuti inspekcijski dokument, a građani pozivaju javnost da "pogleda snimak i uporedi sa tvrdnjama nadležnih".

- Ne dozvolite da vam iko maže oči lažnim izvještajima zarad vlastite koristi - dodaju.

Ranije je otkriveno da je firma "Drvo-export", čiji je osnivač Srđan Klječanin Rufi, odbornik SNSD-a u Tesliću, više od godinu dana kopala lignit na Bukovoj Kosi bez ekološke dozvole. Naknadno je dozvola pribavljena, a radovi su se intenzivirali.

Svakodnevni protesti

U aprilu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom posjete Prijedoru stao na stranu građana i poručio da "eksploataciju uglja na Bukovoj Kosi treba odmah zabraniti". Nakon toga, Klječanin je izjavio da će rudnik zatvoriti – ali samo ako dobije 8 miliona KM odštete, koliko navodno vrijedi njegova investicija.