POTPREDSJEDNICA NSRS

Anja Ljubojević pozvala opoziciju da podrži SNSD: "Ovo je crno ili bijelo, za RS ili protiv"

U razgovoru za RTRS, Ljubojević je rekla kako opozicija pokušava da dovede u pitanje održavanje posebne sjednice NSRS

D. H.

11.8.2025

Potpredsjednica NSRS Anja Ljubojević najavila je kako održavanje sjednice NSRS o presudi Suda BiH nije upitno te je poručila kako je u pitanju opstanak entiteta.

U razgovoru za RTRS, Ljubojević je rekla kako opozicija pokušava da dovede u pitanje održavanje posebne sjednice NSRS kao i institucije entitetskog predsjednika.

"Naš stav je jedinstven - odbacujemo djelovanje CIK-a i postupak protiv predsjednika Dodika. Braneći instituciju predsjednika branimo Republiku Srpsku i zakonodavni proces", rekla je.

"Ovo je crno ili bijelo - za Republiku Srpsku ili protiv Republike Srpske. Ili ćete priznati Schmidta i njegove odluke protiv Republike Srpske ili biti za Republiku Srpsku. Ovo je napad na Republiku Srpsku i pitanje njenog opstanka", poručila je.

Istaknula je kako se preko ovoga ne može preći.

"Pozivam opoziciju da ne bude opozicija Republici Srpskoj. Ako pređemo preko ovoga, legalizovali smo Schmidta i njegove odluke", rekla je Ljubojević.

# SNSD
# ANJA LJUBOJEVIĆ
