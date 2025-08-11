Video / "Mangup" na motoru spalio gumu u ulici Zelenih beretki, onda mu je izašao Stojnić

Tokom vikenda u ulici Zelenih beretki u Starom Gradu u Sarajevu, jedan sarajevski motociklista je odlučio da pokaže kako ima dobar motor ili je došao s namjerom da nekoga isprovocira. Samo on zna šta je bio njegov motiv.

Ko u ljetnim mjesecima prođe ulicom Zelenih beretki zna da je tu velika koncentracija ljudi s obje strane ulice, kao da je pozornica. Međutim, upravo tu činjenicu motociklista je iskoristio i "htio da se pokaže" ili da nekog isprovocira.

Jedanput mu je prošlo, ali kada je krenuo drugi put, na njegovu nesreću, blizu je bio i vlasnik objekata Denis Stojnić. Stojnić se izvinio prisutnim gostima, a oni su, kako se vidi na snimku, čak aplaudirali.

Uostalo, pogledajte šta se dogodilo i kako su reagirali gosti ugostiteljskih objekata.

