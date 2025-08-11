U Kantonu Sarajevo na snazi mjere štednje: Ministarstvo finansija predložilo mjere

Zbog nedovoljnog punjenja Budžeta Kantona Sarajevo, na snazi su mjere štednje. Premijer KS Nihad Uk poslao je svim institucijama zaključak kojim se preciziraju mjere kao što su obustava javnih konkursa, osim esencijalnih, prolongiranje plaćanja dobavljačima, smanjenje svih drugih troškova kao što je nabavka materijala, naknade za rad komisija...

Zaključak Vlade KS uslijedio je nakon informacije Ministarstva finansija KS. Iako je Ministarstvo finansija KS predložilo još neke mjere, Vlada KS za sada se zadržala na samo nekoliko njih.

Ministarstvo je predložilo da se fiksiraju rashodi koji su vezani za prosječnu plaću FBiH, a koja kontinuirano raste, a koji su u nadležnosti regulisanja na nivou KS.

- Ne stvarati obaveze iznad odobrenih operativnih planova. Da svi budžetski korisnici ulože napor na naplati prihoda za koje su nadležni, ne donositi propise koji imaju dodatan fiskalni utjecaj na budžet. Iskomunicirati sa federalnim nivoom vlasti o što ranije doznačavanju planiranog transfera u iznosu od 36,1 milion KM - navodi se u informaciji Ministarstva finansija KS, prenosi Patria.

Također, Ministarstvo je predložilo da se pojedine aktivnosti realizuju sa općinama u Kantonu Sarajevo, a posebno u oblastima gdje je to dijeljena nadležnost.

Ministar Afan Kalamujić upozorio je da nepoštivanje mjera vodi Kanton Sarajevo u problem sa likvidnošću i nemogućnost izmirenja nastalih obaveza, uključujući i zakonske obaveze.

Evo kako izgleda ostvarenje prihoda u KS od januara do 28. jula 2025. godine.