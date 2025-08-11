MUP KS osigurava SFF, najavljene izmjene režima saobraćaja za vrijeme Festivala

U Sarajevu se od 15. do 22. avgusta održava 31. Sarajevo Film Festival, na kojem organizator očekuje više desetina hiljada posjetilaca.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo preduzimat će, između ostalog, mjere koje se odnose na operativno, fizičko, KDZ i saobraćajno osiguranje manifestacije „Sarajevo Film Festival 2025“, a za planirane aktivnosti bit će angažovan dovoljan broj policijskih službenika.

I ove godine se festivalske aktivnosti i prateći programi održavaju na više od 20 lokacija na području pet općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.

Vlada Kantona Sarajevo je svojom odlukom dala saglasnost za produženje radnog vremena do 02.00 sata u ugostiteljskim objektima i na mjestima gdje se javno održavaju projekcije, muzičke i kulturno-umjetničke aktivnosti 31. Sarajevo Film Festivala.

Od 15. do 22. augusta od 17 do 02. sata iza ponoći, na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja i zabrana parkiranja u ulicama:

Zelenih beretki – na dijelu od raskrsnice s ulicom Vladislava Skarića – Despićeva do raskrsnice s ulicom Gimnazijska;

Branilaca Sarajeva – od raskrsnice s ulicom Gimnazijska do raskrsnice s ulicom Kulovića;

Ćemaluša – na dijelu od raskrsnice s ulicom Mula Mustafe Bašeskije do raskrsnice s ulicom Branilaca Sarajeva;

Ćumurija – na dijelu od raskrsnice s ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice s ulicom Zelenih beretki (omogućen ulaz/izlaz korisnicima parking prostora u ulici Ćumurija kroz ulicu Ćumurija prema saobraćajnici Obala Kulina Bana);

Radićeva – na dijelu od raskrsnice s ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice s ulicom Branilaca Sarajeva.

Od 11. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja i parkiranja u ulici Franca Lehara na dijelu od ulaza na parking sa desne strane u smjeru kretanja vozila, do ulaza na parking površinu hotela, uz uslov osiguranja izlaska vozila iz podzemne garaže tržnog centra. Regulaciju saobraćaja vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

- Građane i posjetioce Festivala pozivamo da poštuju upute policije i organizatora, kako na mjestima održavanja projekcija i pratećih aktivnosti, tako i u saobraćaju. Posebno apelujemo na sve posjetioce Festivala, centra grada i stare jezgre grada, da za dolazak koriste javni gradski prevoz u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi - navodi se u saopćenju iz MUP-a KS.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo podsjeća da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku, te predmete koji mogu ugroziti druge posjetioce. Također, neovlaštena i nenajavljena upotreba dronova na festivalskim lokacijama nije dozvoljena. Policijski službenici će vršiti pojačan nadzor učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izražava zadovoljstvo što je, u okviru svojih nadležnosti, i ove godine dio ove značajne manifestacije i što će dati svoj doprinos uspješnoj realizaciji svih planiranih aktivnosti na 31. Sarajevo Film Festivalu.