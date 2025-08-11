INTERVJU

Predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović za „Avaz“: Razgovori više nemaju smisla, podnijet ćemo krivične prijave

Nakon svih sastanaka koje smo održali, vidimo da se loptica samo prebacuje s jednih na druge i da niko ne prihvata krivicu zašto nemamo budžet, kaže

Kahrimanović: Kontradiktorni odgovori. Ustupljena fotografija

Piše: Alen Bajramovic

11.8.2025

Sindikat Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) će najkasnije početkom narednog mjeseca podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih za neusvajanje budžeta institucija BiH za 2025. godinu. Iz SIPA-e su pozvali i kolege iz drugih sindikata na državnom nivou da tužbu podnesu zajedno. Krivična prijava zbog nesavjesnog rada u službi bit će dostavljena Tužilaštvu BiH, protiv ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, te članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, Željke Cvijanović i Željka Komšića.

Trpimo štetu

- Nakon svih sastanaka koje smo održali, vidimo da se loptica samo prebacuje s jednih na druge i da niko ne prihvata krivicu zašto nemamo budžet. S obzirom na to da su njihovi odgovori zašto nemamo budžet uvijek bili kontradiktorni, shvatili smo da nema smisla dalje razgovarati s bilo kim od njih, nego jedino ih sastaviti na jedno mjesto da razgovaramo, a to je već nemoguće. Zato smo odlučili da podnesemo krivičnu prijavu, jer trpimo štetu, pa nek Tužilaštvo odredi ima li krivice ili ne – kaže za „Avaz“ predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović.

Usvajanje budžeta uvjet je početku primjene odluke Vijeća ministara BiH, kojom je osnovica za obračun plaća uposlenima u državnim institucijama povećana s 600 na 631,5 KM. To je, međutim, mrtvo slovo na papiru, jer s odlukom o privremenom finansiranju troškovi su zaleđeni na nivou prošlogodišnjih.

- Šteta se može izraziti na razlici osnovice. Na prvi pogled radi se o 31,5 KM, ali kad tu razliku pomnožite s koeficijentom za svakog uposlenika, dođete do mnogo većeg iznosa. U pitanju je, u prosjeku, oko 150 KM mjesečno, pa na ukupan broj zaposlenih u prvih sedam mjeseci ove godine ukupna suma dođe na blizu milion maraka – pojašnjava Kahrimanović.

Prosjek primanja

Šteta će se odraziti i na prosjek primanja uposlenicima koji ispunjavaju uvjete na penziju, ali posljedice nerada nisu samo finansijske. Minimalna plaća u SIPA-i i dalje je na 720 KM, a policijski službenik, s policijskim dodatkom od 35 posto, prima 1.290 KM, što je puno manje od iznosa na entitetskom, pa i nižim nivoima.

- Ljudi kontinuirano odlaze, što u penziju, što napuštaju službu. Godinu smo započeli s nekih 750 ljudi, a sada smo na 713 – ističe Kahrimanović.

Podnošenje tužbe

Pojašnjava da je Zakon o finansiranju institucija BiH precizirao obaveze i rokove ministra finansija, Vijeća ministara i Predsjedništva, te da od Tužilaštva BiH očekuje da utvrdi da li u ovom slučaju postoji odgovornost i ostalih ministara pojedinačno. 

Podnošenje tužbe bila je tema razgovora u okviru Saveza sindikata policijskih organa BiH, tako da Kahrimanović očekuje podršku kolega, kao i Sindikata Službe za poslove sa strancima, a očekuje i stavove Sindikata državnih službenika i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Siguran je da se posljednjem činu u borbi za prava uposlenih ne protivi niko.

