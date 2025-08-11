Predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović za „Avaz“: Razgovori više nemaju smisla, podnijet ćemo krivične prijave

Sindikat Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) će najkasnije početkom narednog mjeseca podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih za neusvajanje budžeta institucija BiH za 2025. godinu. Iz SIPA-e su pozvali i kolege iz drugih sindikata na državnom nivou da tužbu podnesu zajedno. Krivična prijava zbog nesavjesnog rada u službi bit će dostavljena Tužilaštvu BiH, protiv ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, te članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, Željke Cvijanović i Željka Komšića.

Trpimo štetu

- Nakon svih sastanaka koje smo održali, vidimo da se loptica samo prebacuje s jednih na druge i da niko ne prihvata krivicu zašto nemamo budžet. S obzirom na to da su njihovi odgovori zašto nemamo budžet uvijek bili kontradiktorni, shvatili smo da nema smisla dalje razgovarati s bilo kim od njih, nego jedino ih sastaviti na jedno mjesto da razgovaramo, a to je već nemoguće. Zato smo odlučili da podnesemo krivičnu prijavu, jer trpimo štetu, pa nek Tužilaštvo odredi ima li krivice ili ne – kaže za „Avaz“ predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović.

Usvajanje budžeta uvjet je početku primjene odluke Vijeća ministara BiH, kojom je osnovica za obračun plaća uposlenima u državnim institucijama povećana s 600 na 631,5 KM. To je, međutim, mrtvo slovo na papiru, jer s odlukom o privremenom finansiranju troškovi su zaleđeni na nivou prošlogodišnjih.

- Šteta se može izraziti na razlici osnovice. Na prvi pogled radi se o 31,5 KM, ali kad tu razliku pomnožite s koeficijentom za svakog uposlenika, dođete do mnogo većeg iznosa. U pitanju je, u prosjeku, oko 150 KM mjesečno, pa na ukupan broj zaposlenih u prvih sedam mjeseci ove godine ukupna suma dođe na blizu milion maraka – pojašnjava Kahrimanović.