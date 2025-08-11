Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRG SLOBODE

Video / 11. je u mjesecu, Majke Srebrenice u Tuzli: Sjećanje ne blijedi, borba za pravdu se nastavlja

Ovo okupljanje posvećeno je čuvanju sjećanja na žrtve genocida

Sjećanje na žrtve genocida - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
A. Bešić

11.8.2025

Okupljanje Majki i žena Srebrenice, kao i drugih građana, održano je danas u Tuzli na Trgu slobode, a posvećeno je čuvanju sjećanja na žrtve genocida i istrajnoj borbi za istinu i pravdu.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević napomenula je kako majke Srebrenice već tri decenije neumorno traže istinu o svojoj djeci i pravdu za sve nevine žrtve.

– Bore se da svaki ubijeni u genocidu u Srebrenici bude pronađen i da niko od njih ne bude zaboravljen. Najmanje što ja i institucije vlasti možemo učiniti jeste da im pokažemo da smo s njima u svakom momentu. Kad god sam u prilici, odazovem se i budem uz njih – kazala je Dizdarević.

Nura Begović, predsjednica Udruženja Žene Srebrenice, podsjetila je kako članice ovog udruženja godinama istrajavaju u traženju pravde za žrtve i izricanju zasluženih kazni zločincima.

Okupljeni su poručili kako sjećanje na Srebrenicu ne blijedi te da borba majki za istinu i pravdu ostaje trajna obaveza društva.

# MAJKE SREBRENICE
# TRG SLOBODE
# TUZLA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.