Video / 11. je u mjesecu, Majke Srebrenice u Tuzli: Sjećanje ne blijedi, borba za pravdu se nastavlja

Okupljanje Majki i žena Srebrenice, kao i drugih građana, održano je danas u Tuzli na Trgu slobode, a posvećeno je čuvanju sjećanja na žrtve genocida i istrajnoj borbi za istinu i pravdu.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević napomenula je kako majke Srebrenice već tri decenije neumorno traže istinu o svojoj djeci i pravdu za sve nevine žrtve.

– Bore se da svaki ubijeni u genocidu u Srebrenici bude pronađen i da niko od njih ne bude zaboravljen. Najmanje što ja i institucije vlasti možemo učiniti jeste da im pokažemo da smo s njima u svakom momentu. Kad god sam u prilici, odazovem se i budem uz njih – kazala je Dizdarević.